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Состояние двух вызволенных из-под завалов обрушенного дома в Батуми остается тяжелым
Состояние двух вызволенных из-под завалов обрушенного дома в Батуми остается тяжелым
По данным СМИ, у 35-летней женщины пять раз за ночь остановилось сердце 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T09:52+0400
2021-10-09T10:02+0400
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батуми
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Состояние двух человек, вызволенных из-под завалов обрушенного дома в Батуми, остается тяжелым, сообщила министр здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе."Состояние пострадавшей женщины крайне тяжелое. Вчера у нее периодически проявлялись несовместимые с жизнью показатели. Что касается второго пациента, то его состояние также тяжелое, хотя он не является особо критическим пациентом. У него политравма (множественные травматические повреждения органов и тканей – ред.), закрытая травма черепа и груди, ушиб мягких тканей. Он помещен в реанимацию", – сказала Нижарадзе журналистам.По данным СМИ, у 35-летней женщины пять раз за ночь остановилось сердце. Двое несовершеннолетних, погибших в результате обрушения дома в Батуми, – ее дети.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. На данном этапе пожарные спасли двоих граждан, которые были доставлены в больницу, а в завалах были обнаружены тела пяти человек.При расследовании были задержаны три человека.
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происшествия, новости, грузия, батуми, обрушение жилого дома в батуми

Состояние двух вызволенных из-под завалов обрушенного дома в Батуми остается тяжелым

09:52 09.10.2021 (обновлено: 10:02 09.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНочная спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Батуми 8 октября 2021 года
Ночная спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Батуми 8 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
По данным СМИ, у 35-летней женщины пять раз за ночь остановилось сердце
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Состояние двух человек, вызволенных из-под завалов обрушенного дома в Батуми, остается тяжелым, сообщила министр здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе.
"Состояние пострадавшей женщины крайне тяжелое. Вчера у нее периодически проявлялись несовместимые с жизнью показатели. Что касается второго пациента, то его состояние также тяжелое, хотя он не является особо критическим пациентом. У него политравма (множественные травматические повреждения органов и тканей – ред.), закрытая травма черепа и груди, ушиб мягких тканей. Он помещен в реанимацию", – сказала Нижарадзе журналистам.
По данным СМИ, у 35-летней женщины пять раз за ночь остановилось сердце. Двое несовершеннолетних, погибших в результате обрушения дома в Батуми, – ее дети.
Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. На данном этапе пожарные спасли двоих граждан, которые были доставлены в больницу, а в завалах были обнаружены тела пяти человек.
При расследовании были задержаны три человека.
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