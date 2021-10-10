https://sputnik-georgia.ru/20211010/khoroshiy-sosed-luchshe-dalnego-rodstvennika---smeshnaya-istoriya-iz-tbilisi-260252546.html

"Хороший сосед лучше дальнего родственника" - смешная история из Тбилиси

"Хороший сосед лучше дальнего родственника" - смешная история из Тбилиси

Хороший сосед лучше дальнего родственника - говорят в Грузии. И пример из прошлого знойной грузинки Нино отличное тому подтверждение 10.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-10T16:01+0400

2021-10-10T16:01+0400

2021-10-10T16:01+0400

рассказы мариам сараджишвили

мариам сараджишвили

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Эта история произошла в конце 90-ых годов, и началась она так.-...Мам, возьми телефон.- Не буду брать. Это сто процентов опять Эмзар звонит. Деньги за подъезд хочет. А что я ему дам?Нина, знойная дама среднебальзаковского возраста, села измерять давление. Нервы с утра потрепали все кому не лень. Соседка Цицо, которая пришла с утра пораньше рассказывать свой сон немного фривольного содержания; боржомщик Лексо кричал со двора и требовал долг за взятые неделю назад две бутылки; дворовой кот Пират, который повадился гадить именно на ее, Нинин половик по закону подлости. А тут еще вишенка на торте - эти звонки Эмзара, соседа по старому корпусу. Нина давно там не жила, но держала квартирантов и этим как-то сводила концы с концами. Так вот, по мнению соседей, она должна была платить подъездные деньги наравне со всеми. Нина спорила до хрипоты и доказывала, что квартиранты у нее бывают временами, а платить за целый год за пустую квартиру это верх глупости и расточительства. Эмзар, председатель товарищества, имел на этот счет противоположную точку зрения и раз в месяц начинал трезвонить Нине на телефон и требовать ее кровные пять лари с мелочью. На такой случай Нина объявляла во всеуслышание, чтоб считали ее безвременно погибшей. И целый день охраняла телефон, чтоб никто по привычке не поднял трубку.Дочка Лиана послушалась и не взяла звонивший телефон. Прошло минут десять, и звонок опять повторился. Лиана сплоховала и автоматически подняла трубку.Оттуда донесся крик Эмзара:- Э, постой, не бросай! Нина, твою квартиру воруют. Тьфу, продают.Нина, как была с фонендоскопом в ушах, так и подскочила к кричащей трубке, тут же забыв про меры предосторожности, что их якобы нет дома.- Эмзар, дорогой, что ты сказал???- Нина, приезжай скорей, тут твою квартиру какой-то позорный тип продает. Уже клиентам показывает планировку. Да, и пять лари с собой захвати. Имей совесть.Трудно передать, что стало с бедной Ниной. Давление наверняка подскочило на двадцать единиц, но кто о нем бы вспомнил. Нина в спешке натянула на себя свою ежедневную юбку, блузку цвета морской волны и уже голосовала у подъезда – ловила такси.Успела она как нельзя более вовремя. Из подъезда выходило трое чужаков и вели между собой разговор.- Ничего так квартира. Если скинет пару тысяч, можно будет брать.- Жалко, ремонт старый.- И сантехнику придется менять. Очень уж страшная.Нина кинулась к ним разъяренной пантерой.- Раковина чуть битая сбоку. Так?Чужаки оторопели, но кивнули на автомате.- Так. А что?- А то, что это моя квартира. И она не продается. Кто вас туда запустил?Пришлые удивленно переглянулись и ответили не очень уверенно.- Хозяин. Кажется, Нодари зовут.Нина распалилась еще больше.- Я ему покажу, как чужие квартиры продавать. Где он?И получила еще менее уверенный ответ.- Вроде за нами шел. Лысый такой. В кепке.Нина издала вопль индейцев шауни, выходящих на тропу войны, и помчалась к лифту, на ходу пообещав:- Сейчас я эту кепку ему на шею натяну, как скафандр.Птицей влетела в свою квартиру, а там никого. Обошла все комнаты – чисто и тихо. Через пять минут раздался звонок. На пороге стоял бессменный сборщик общественных денег Эмзар. Спросил по деловому:- Ну, что поймала?- Нет.- Сто процентов по лестнице смылся, пока ты на лифте поднялась. Я тебе скажу, этот клиент мне сразу не понравился, пока он тут вокруг твоей квартиры терся. Глаза у него нехорошие.- Бегающие? - уточнила Нина, насмотревшись на своем веку детективов и кое-что заучившая из языка тела.- Под кепкой не поймешь. Но я печенкой почувствовал, не наш это человек. Не наш. Он еще на первом этаже у Ламары выяснял, кто в этом корпусе квартиру сдает. Эта старая курица и назвала твою фамилию, этаж и квартиру. Хотела как лучше сделать. Кто же знал, что этот лысый разведку проводит.- Я его душу мотала! - уточнила Нина. - И как, он, интересно, ко мне домой попал?- Нина, я тебя умоляю, пластилином сделай слепок от скважины, попробуй варианты и заходи. Мой дед Гедеван говорил, что замок это только от честных людей. Аферист всегда найдет способ зайти, куда не просят.Полная грудь Нины ходила ходуном от перенесенного стресса и бури невысказанных мыслей.Прокричавши минут пять и указав точное местоположение гроба для того типа с кепкой, Нина слегка успокоилась и буднично поинтересовалась.- Эмзар, генацвале, а на чем он прокололся?- На твоей фамилии. Я когда увидел, что он людей в дом запустил, сперва подумал, что это твой друг по твоему поручению клиентам квартиру показывает. Помнишь, ты своего одноклассника прислала с прошлыми иранцами. Они еще у тебя медный таз утащили, антикварный.- Не говори, мне везет на босяков – квартирантов. То тазы тащут, то краны откручивают и врут, что так и было.- Так вот, слышу, он фамилию твою называет с ошибкой. Видимо, не услышал точно, что ему Ламара говорила. Я сразу понял, не наш это человек. Сто процентов не наш. И побежал тебе звонить.Нина обняла Эмзара от избытка чувств.- Пропала бы я без тебя, Эмзар!Эмзар смущенно улыбнулся.- Обижаешь. Помнишь, еще наши бабушки ореховое варенье варили на одном балконе. На то мы и есть старые соседи. Друг для друга стена и опора. Иначе нельзя...- потом еще тише добавил. - А пять лари эти не надо. Я за тебя положу. У тебя и так стресс.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Мариам Сараджишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

рассказы мариам сараджишвили, мариам сараджишвили