https://sputnik-georgia.ru/20211010/patriarkh-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-semyam-pogibshikh-v-batumi-260407768.html

Патриарх Грузии выразил соболезнования семьям погибших в Батуми

Патриарх Грузии выразил соболезнования семьям погибших в Батуми

В храмах по всей стране проходят панихиды по погибшим в Батуми, заявил Патриарх 10.10.2021, Sputnik Грузия

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2021-10-10T13:30+0400

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обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II выразил соболезнования родным и близким погибших в результате обрушения жилого дома в Батуми.Как говорится в письме Патриарха, сегодня вместе с родными погибших скорбит вся Грузия.По словам Патриарха, священнослужители молятся за души погибших, проводятся панихиды в храмах по всей стране."Я прошу Бога дать нам стойкость, дать нам Свою милость и благословить нашу страну и наш народ", - говорится в письме Патриарха с соболезнованиями.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди которых трое детей, состояние одного спасенного остается тяжелым.По решению премьер-министра Грузии, понедельник 11 октября в Грузии объявлен Днем траура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, батуми, католикос-патриарх всея грузии илия ii, обрушение жилого дома в батуми