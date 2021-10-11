https://sputnik-georgia.ru/20211011/eto-lichnoe---saakashvili-protiv-obnarodovaniya-dannykh-o-ego-zdorove-260437252.html

"Это личное" – Саакашвили против обнародования данных о его здоровье

"Это личное" – Саакашвили против обнародования данных о его здоровье

Бывший глава государства считает, что медики грубо нарушают его права 11.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-11T14:16+0400

2021-10-11T14:16+0400

2021-10-11T14:22+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили возмущен тем, что информация о состоянии его здоровья публикуется без его согласия, об этом заявил его адвокат, генеральный директор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" журналистам.Состояние здоровья Саакашвили в тюрьме резко ухудшилось - заявил лечащий врач >>Утром в понедельник адвокаты навестили Саакашвили в руставской тюрьме №12, где он заключен под стражу.В воскресенье вечером личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе заявил об ухудшении состояния здоровья экс-президента. По словам врача, Саакашвили трудно говорить и ходить. Кроме того, у него заболевание крови – талассемия, о котором ранее не сообщалось в СМИ."Мы даже не рассматривали вопрос госпитализации и т. д. Он четко и ясно говорит о том, что наша борьба должны быть доведена до конца", – заявил адвокат Бека Басилая.Говоря о борьбе, соратники Саакашвили в лице бывшей правящей партии "Единое национальное движение" подразумевают смещение "Грузинской мечты" с власти. Саакашвили неоднократно заявлял, что вернулся на родину именно с этой целью и систематически призывает людей выходить на акции протеста.На прошлой неделе адвокат экс-президента Бека Басилая заявил, что на восьмой день голодовки Саакашвили похудел более чем на 12 килограммов. Девушка Саакашвили Елизавета Ясько, прибывшая к нему в тюрьму, сказала, что у него начинаются проблемы со здоровьем.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили