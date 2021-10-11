https://sputnik-georgia.ru/20211011/gruzinskiy-tennisist-udachno-startoval-na-mastres-v-ssha-260437642.html

Грузинский теннисист удачно стартовал на "Мастрес" в США

Грузинский теннисист удачно стартовал на "Мастрес" в США

Басилашвили испытывал определенные проблемы на подаче – шесть двойных ошибок и всего 56% попадания первым мячом 11.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-11T14:46+0400

2021-10-11T14:46+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (36 номер в рейтинге АТР), вышел в третий круг турнира из серии "Мастерс", проходящем в Индиан-Уэллсе (США).Так как на турнире Басилашвили получил номер посева (29), матч первого круга грузин пропускал, а во втором раунде уверенно разобрался с Кристофером Юбэнксом (194) из США в двух сетах – 6:4, 6:3. Матч продолжался час с четвертью.По ходу матча Басилашвили испытывал определенные проблемы на подаче – шесть двойных ошибок и всего 56 процентов попадания первым мячом. Но несмотря на это, те первые подачи, которые у грузина проходили, стали неразрешимой задачей для Юбэнкса. Басилавшили выиграл 74 процента мячей после своей первой подачи. Для сравнения: у соперника этот показатель составил всего 53 процента.Отлично Басилашвили действовал и на приеме, сделав четыре брейка. При этом свою подачу грузинский теннисист отдал лишь раз.Следующим соперником Басилашвили станет испанец Альберт Рамос (48), который также в двух партиях (6:4, 6:2) обыграл Оже-Альяссима из Канады.Между собой Басилашвили и Рамос встречались лишь однажды – в 2018 году на турнире в Дохе. Тогда победа осталась за грузинским спортсменом (6:1, 1:6, 6:1).Выход в третий раунд "Мастерса" в Индиан-Уэллсе позволил Басилашвили заработать 45 рейтинговых очков и почти 52 тысячи долларов призовых.Общий призовой фонд BNP Paribas Open составляет девять миллионов 146 тысяч долларов США, а действующим победителем является Доминик Тим из Австрии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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