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Россия приостановила ввоз ряда продуктов из Китая
Россия приостановила ввоз ряда продуктов из Китая
Роспотребнадзор обнаружил в некоторых продуктах из Китая ДНК генетически модифицированной кукурузы и ДНК генетически модифицированной сои 11.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Роспотребнадзор обнаружил запрещенные компоненты в кукурузных чипсах и вермишели, сублимированной лапше и ряде других продуктов из Китая запрещенные компоненты, в результате чего был временно запрещен их ввоз в страну, говорится в сообщении на сайте ведомства.Под запрет также попали печенья с игрушкой-сюрпризом внутри и яйца с десертом из шоколадного крема. Во всех этих продуктах нашли ДНК генетически модифицированной кукурузы и ДНК генетически модифицированной сои в количестве более 0,9%. В некоторых образцах их содержание превышено аж в пять раз.Как отмечает Роспотребнадзор, на маркировке продукции отсутствует информация о содержании генетически модифицированных компонентов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Россия приостановила ввоз ряда продуктов из Китая

12:53 11.10.2021 (обновлено: 13:15 11.10.2021)
241
© Pixabay / RitaEЛапша
Лапша - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© Pixabay / RitaE
Роспотребнадзор обнаружил в некоторых продуктах из Китая ДНК генетически модифицированной кукурузы и ДНК генетически модифицированной сои
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Роспотребнадзор обнаружил запрещенные компоненты в кукурузных чипсах и вермишели, сублимированной лапше и ряде других продуктов из Китая запрещенные компоненты, в результате чего был временно запрещен их ввоз в страну, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Под запрет также попали печенья с игрушкой-сюрпризом внутри и яйца с десертом из шоколадного крема.
Во всех этих продуктах нашли ДНК генетически модифицированной кукурузы и ДНК генетически модифицированной сои в количестве более 0,9%. В некоторых образцах их содержание превышено аж в пять раз.
Как отмечает Роспотребнадзор, на маркировке продукции отсутствует информация о содержании генетически модифицированных компонентов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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