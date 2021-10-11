https://sputnik-georgia.ru/20211011/rossiya-priostanovila-vvoz-ryada-produktov-iz-kitaya-260429472.html

Россия приостановила ввоз ряда продуктов из Китая

Россия приостановила ввоз ряда продуктов из Китая

Роспотребнадзор обнаружил в некоторых продуктах из Китая ДНК генетически модифицированной кукурузы и ДНК генетически модифицированной сои 11.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Роспотребнадзор обнаружил запрещенные компоненты в кукурузных чипсах и вермишели, сублимированной лапше и ряде других продуктов из Китая запрещенные компоненты, в результате чего был временно запрещен их ввоз в страну, говорится в сообщении на сайте ведомства.Под запрет также попали печенья с игрушкой-сюрпризом внутри и яйца с десертом из шоколадного крема. Во всех этих продуктах нашли ДНК генетически модифицированной кукурузы и ДНК генетически модифицированной сои в количестве более 0,9%. В некоторых образцах их содержание превышено аж в пять раз.Как отмечает Роспотребнадзор, на маркировке продукции отсутствует информация о содержании генетически модифицированных компонентов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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