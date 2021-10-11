https://sputnik-georgia.ru/20211011/storonniki-saakashvili-prishli-k-tyurme-260420788.html

Сторонники Саакашвили пришли к тюрьме

Сторонники Саакашвили пришли к тюрьме

Собравшиеся обеспокоены ухудшением состояния экс-президента, который уже десять дней голодает 11.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакавшили собрались у здания тюрьмы в Рустави, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.По словам личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, который встретился сегодня с задержанным, состояние экс-президента резко ухудшилось: ему сложно говорить и ходить.Несколько десятков собравшихся выражают тревогу в связи с ухудшением состояния экс-президента, который уже десять дней голодает, а последние дни не принимает даже соки и пьет исключительно воду. Участники акции требуют от властей освободить Саакашвили.Как заявил адвокат Саакашвили Ника Гварамия, завтра с утра он будет добиваться встречи со своим подзащитным.К участникам акции присоединился лидер "Единого национального движения" Ника Мелия.По словам Мелия, ответственность за состояние и жизнь Михаила Саакашвили ложится на плечи Бидзины Иванишвили."Нет пути назад. Мы все должны собраться на Руставели, в независимости от партийной принадлежности", - заявил Мелия. По его словам, лидеры ЕНД находятся на связи с международными партнерами. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ника мелия, возвращение и арест саакашвили