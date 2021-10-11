Сторонники Саакашвили пришли к тюрьме
00:12 11.10.2021 (обновлено: 00:17 11.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНика Гварамия и соратники Саакашвили у Руставской тюрьмы 10 октября 2021 года
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Собравшиеся обеспокоены ухудшением состояния экс-президента, который уже десять дней голодает
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакавшили собрались у здания тюрьмы в Рустави, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
По словам личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, который встретился сегодня с задержанным, состояние экс-президента резко ухудшилось: ему сложно говорить и ходить.
Несколько десятков собравшихся выражают тревогу в связи с ухудшением состояния экс-президента, который уже десять дней голодает, а последние дни не принимает даже соки и пьет исключительно воду. Участники акции требуют от властей освободить Саакашвили.
Как заявил адвокат Саакашвили Ника Гварамия, завтра с утра он будет добиваться встречи со своим подзащитным.
"Мы очень обеспокоены, ведь речь идет о здоровье человека. Я пока не общался с администрацией тюрьмы, пока мы находимся здесь", - заявил брат экс-президента Давид Саакашвили.
К участникам акции присоединился лидер "Единого национального движения" Ника Мелия.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНика Мелия и Ника Гварамия
Ника Мелия и Ника Гварамия
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
По словам Мелия, ответственность за состояние и жизнь Михаила Саакашвили ложится на плечи Бидзины Иванишвили.
"Нет пути назад. Мы все должны собраться на Руставели, в независимости от партийной принадлежности", - заявил Мелия.
По его словам, лидеры ЕНД находятся на связи с международными партнерами.
По его словам, лидеры ЕНД находятся на связи с международными партнерами.
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