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Матч сборных Косово и Грузии: прервут ли грузинские футболисты серию поражений
Матч сборных Косово и Грузии: прервут ли грузинские футболисты серию поражений
К матчу с Косово сборная Грузии подходит, проиграв пять матчей подряд – три официальных и два товарищеских 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T10:38+0400
2021-10-12T10:38+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Косово и Грузии состоится 12 октября в Приштине. Начало встречи в 22:45 по тбилисскому времени.Обслуживать матч будет польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковским. На бровках ему будут помогать Родослав Сьежка и Адам Купшик. Четвертый резервный судья – Томаш Мусял, а отвечать за VAR будет Крыштоф Якубик.В шести отборочных матчах ЧМ-2022 сборная Грузии потерпела пять поражений, один раз сыграла вничью с Грецией (1:1), набрала одно очка и занимает последнее место в группе "В". Что касается Косово, то в активе подопечных Бернара Шалланда четыре очка – выездная победа над Грузией (1:0) и домашняя ничья с Грецией (1:1).Между собой соперники встречались только один раз в сентябре в Батуми. Косовары победили с минимальным счетом 1:0, благодаря голу Мурики.В предстоящей игре сборной Грузии не смогут помочь дисквалифицированные Джаба Канкава и Георгий Абурджания, а также Георгий Микаутадзе, получивший травму в матче с Грецией.К матчу с Косово сборная Грузии подходит, проиграв пять матчей подряд – три официальных и два товарищеских. В этих играх подопечные Вилли Саньоля забили два гола и пропустили 11.В отборочных матчах ЧМ сборная Грузии не побеждает уже 23 игры подряд. Последний успех датирован сентябрем 2012 года. Серия длится уже девять лет и один месяц.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, сборная грузии по футболу

Матч сборных Косово и Грузии: прервут ли грузинские футболисты серию поражений

10:38 12.10.2021
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© photo : Georgian Football Federation / FBФутбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле
Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© photo : Georgian Football Federation / FB
К матчу с Косово сборная Грузии подходит, проиграв пять матчей подряд – три официальных и два товарищеских
ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Косово и Грузии состоится 12 октября в Приштине. Начало встречи в 22:45 по тбилисскому времени.
Обслуживать матч будет польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковским. На бровках ему будут помогать Родослав Сьежка и Адам Купшик. Четвертый резервный судья – Томаш Мусял, а отвечать за VAR будет Крыштоф Якубик.
В шести отборочных матчах ЧМ-2022 сборная Грузии потерпела пять поражений, один раз сыграла вничью с Грецией (1:1), набрала одно очка и занимает последнее место в группе "В". Что касается Косово, то в активе подопечных Бернара Шалланда четыре очка – выездная победа над Грузией (1:0) и домашняя ничья с Грецией (1:1).
Между собой соперники встречались только один раз в сентябре в Батуми. Косовары победили с минимальным счетом 1:0, благодаря голу Мурики.
В предстоящей игре сборной Грузии не смогут помочь дисквалифицированные Джаба Канкава и Георгий Абурджания, а также Георгий Микаутадзе, получивший травму в матче с Грецией.
К матчу с Косово сборная Грузии подходит, проиграв пять матчей подряд – три официальных и два товарищеских. В этих играх подопечные Вилли Саньоля забили два гола и пропустили 11.
В отборочных матчах ЧМ сборная Грузии не побеждает уже 23 игры подряд. Последний успех датирован сентябрем 2012 года. Серия длится уже девять лет и один месяц.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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