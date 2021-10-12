https://sputnik-georgia.ru/20211012/match-sbornykh-kosovo-i-gruzii-prervut-li-gruzinskie-futbolisty-seriyu-porazheniy-260457730.html

Матч сборных Косово и Грузии: прервут ли грузинские футболисты серию поражений

Матч сборных Косово и Грузии: прервут ли грузинские футболисты серию поражений

К матчу с Косово сборная Грузии подходит, проиграв пять матчей подряд – три официальных и два товарищеских 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T10:38+0400

2021-10-12T10:38+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Косово и Грузии состоится 12 октября в Приштине. Начало встречи в 22:45 по тбилисскому времени.Обслуживать матч будет польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковским. На бровках ему будут помогать Родослав Сьежка и Адам Купшик. Четвертый резервный судья – Томаш Мусял, а отвечать за VAR будет Крыштоф Якубик.В шести отборочных матчах ЧМ-2022 сборная Грузии потерпела пять поражений, один раз сыграла вничью с Грецией (1:1), набрала одно очка и занимает последнее место в группе "В". Что касается Косово, то в активе подопечных Бернара Шалланда четыре очка – выездная победа над Грузией (1:0) и домашняя ничья с Грецией (1:1).Между собой соперники встречались только один раз в сентябре в Батуми. Косовары победили с минимальным счетом 1:0, благодаря голу Мурики.В предстоящей игре сборной Грузии не смогут помочь дисквалифицированные Джаба Канкава и Георгий Абурджания, а также Георгий Микаутадзе, получивший травму в матче с Грецией.К матчу с Косово сборная Грузии подходит, проиграв пять матчей подряд – три официальных и два товарищеских. В этих играх подопечные Вилли Саньоля забили два гола и пропустили 11.В отборочных матчах ЧМ сборная Грузии не побеждает уже 23 игры подряд. Последний успех датирован сентябрем 2012 года. Серия длится уже девять лет и один месяц.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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