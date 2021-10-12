https://sputnik-georgia.ru/20211012/muzhchina-nashel-sposob-okunutsya-v-atmosferu-voyazha-na-poezde-v-kvartire--zabavnoe-video-260468458.html

Мужчина нашел способ окунуться в атмосферу вояжа на поезде в квартире – забавное видео

Мужчина нашел способ окунуться в атмосферу вояжа на поезде в квартире – забавное видео

Пользователи Сети отметили, что автору удалось их убедить и обмануть. Многие поверили и похвалили мужчину за смекалку 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T12:25+0400

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Долго путешествие на поезде и посиделки с едой у окна – особая атмосфера, повторить которую в другом месте трудно.На кадрах видно, как мужчина якобы сидит у окна поезда, на котором висит занавеска, и движется по зимнему лесу. Перед ним на столе лежит разнообразная еда, идеально подходящая под такую поездку. Вот только когда камера отъезжает назад, становится понятно, что окно – это на самом деле телевизор, на котором включено видео бесконечной поездки.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , смешные видео, вирусные видео