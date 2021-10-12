https://sputnik-georgia.ru/20211012/muzhchina-nashel-sposob-okunutsya-v-atmosferu-voyazha-na-poezde-v-kvartire--zabavnoe-video-260468458.html
Мужчина нашел способ окунуться в атмосферу вояжа на поезде в квартире – забавное видео
Мужчина нашел способ окунуться в атмосферу вояжа на поезде в квартире – забавное видео
Пользователи Сети отметили, что автору удалось их убедить и обмануть. Многие поверили и похвалили мужчину за смекалку 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T12:25+0400
2021-10-12T12:25+0400
2021-10-12T12:25+0400
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Долго путешествие на поезде и посиделки с едой у окна – особая атмосфера, повторить которую в другом месте трудно.На кадрах видно, как мужчина якобы сидит у окна поезда, на котором висит занавеска, и движется по зимнему лесу. Перед ним на столе лежит разнообразная еда, идеально подходящая под такую поездку. Вот только когда камера отъезжает назад, становится понятно, что окно – это на самом деле телевизор, на котором включено видео бесконечной поездки.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , смешные видео, вирусные видео
Мужчина нашел способ окунуться в атмосферу вояжа на поезде в квартире – забавное видео
Пользователи Сети отметили, что автору удалось их убедить и обмануть. Многие поверили и похвалили мужчину за смекалку
Долго путешествие на поезде и посиделки с едой у окна – особая атмосфера, повторить которую в другом месте трудно.
На кадрах видно, как мужчина якобы сидит у окна поезда, на котором висит занавеска, и движется по зимнему лесу. Перед ним на столе лежит разнообразная еда, идеально подходящая под такую поездку. Вот только когда камера отъезжает назад, становится понятно, что окно – это на самом деле телевизор, на котором включено видео бесконечной поездки.