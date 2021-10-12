Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211012/muzhchina-nashel-sposob-okunutsya-v-atmosferu-voyazha-na-poezde-v-kvartire--zabavnoe-video-260468458.html
Мужчина нашел способ окунуться в атмосферу вояжа на поезде в квартире – забавное видео
Мужчина нашел способ окунуться в атмосферу вояжа на поезде в квартире – забавное видео
Пользователи Сети отметили, что автору удалось их убедить и обмануть. Многие поверили и похвалили мужчину за смекалку 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T12:25+0400
2021-10-12T12:25+0400
видеоклуб
смешные видео
вирусные видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0c/260468213_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f3527a9aeada3f3ffb5421b8b5b16978.jpg
Долго путешествие на поезде и посиделки с едой у окна – особая атмосфера, повторить которую в другом месте трудно.На кадрах видно, как мужчина якобы сидит у окна поезда, на котором висит занавеска, и движется по зимнему лесу. Перед ним на столе лежит разнообразная еда, идеально подходящая под такую поездку. Вот только когда камера отъезжает назад, становится понятно, что окно – это на самом деле телевизор, на котором включено видео бесконечной поездки.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0c/260468213_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e91f16bf1a8e3ef0d93300b72a31b45f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видеоклуб , смешные видео, вирусные видео

Мужчина нашел способ окунуться в атмосферу вояжа на поезде в квартире – забавное видео

12:25 12.10.2021
84
© photo: Sputnik / Alexander KryazhevВид из окна пассажирского поезда
Вид из окна пассажирского поезда - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev
Пользователи Сети отметили, что автору удалось их убедить и обмануть. Многие поверили и похвалили мужчину за смекалку
Долго путешествие на поезде и посиделки с едой у окна – особая атмосфера, повторить которую в другом месте трудно.
 
На кадрах видно, как мужчина якобы сидит у окна поезда, на котором висит занавеска, и движется по зимнему лесу. Перед ним на столе лежит разнообразная еда, идеально подходящая под такую поездку. Вот только когда камера отъезжает назад, становится понятно, что окно – это на самом деле телевизор, на котором включено видео бесконечной поездки.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:01Гамкрелидзе: все выявленные случаи коронавируса в Грузии относятся к индийскому штамму
16:46В Грузии зафиксировано около десяти тысяч случаев реинфицирования COVID-19
16:25Замглавы МИД России рассказал о "предельно откровенном" разговоре с Нуланд
16:18Саакашвили надеется на освобождение из тюрьмы после второго тура выборов
16:03Кому рекомендована в Грузии третья доза вакцины от COVID-19
15:58Встречи с выдающимися деятелями российской культуры пройдут в Тбилиси
15:41Почему Саакашвили сидит в одиночной камере?
15:39Убийство Кеннеди в Грузии: обвиняемые отправлены за решетку
15:25"Опухли ноги и тяжело двигаться" – адвокат рассказал о состоянии Саакашвили
15:24Чехия признала грузинский ковид-сертификат о вакцинации
15:14Центр русского языка "Азбука" снял фильм о ветеране из Тбилиси – ВИДЕО
14:57Дополнительные регуляции для школ в Грузии вводиться не будут
14:45Кто представит Грузию на международном конкурсе красоты "Мисс Офис - 2021" – ФОТО
14:29Пресс-конференция: Безопасность зданий в Грузии – что показала трагедия в Батуми
14:06Саакашвили лишили права на звонки из тюрьмы – адвокаты
14:04РИА Новости анонсировали выход документального VR-детектива
13:48Молдавский политик рассказал, сколько денег тратят на страну западные НКО
13:31Ночью на Земле началась магнитная буря: ее уровень нарастает
13:20Вячеслав Володин избран спикером Госдумы России
13:16Обвиняемым в убийстве Кеннеди в Грузии грозит до 17 лет тюрьмы