https://sputnik-georgia.ru/20211012/na-match-s-kosovo-pochemu-prishtina-s-opozdaniem-prinyala-bort-iz-batumi-260458563.html

На матч с Косово: почему Приштина с опозданием приняла борт из Батуми

На матч с Косово: почему Приштина с опозданием приняла борт из Батуми

Сборная Грузии по футболу провела в воздухе 40 минут прежде, чем самолет сел в аэропорту Приштины 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T08:34+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Самолет авиакомпании Georgian Airways, на борту которого находилась сборная Грузии по футболу, сел в аэропорту Приштины с сорокаминутным опозданием 11 октября, сообщает Первый канал.Сборная вылетела в Косово чартерным рейсом из Батуми. Боинг-727 минут сорок кружил над аэропортом Приштины прежде, чем получил разрешение на посадку. Причины задержки пока неизвестны.Косово – Грузия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу>>Однако приключения сборной Грузии перед ответственным матчем со сборной Косова в отборочном матче чемпионата мира 2022 года на этом не закончились. Предматчевую тренировку грузинским футболистам пришлось провести под проливным дождем.Матч сборных Грузии и Косова состоится в Приштине 12 октября на центральном стадионе имени Фадиля Вокса в 22:45 по тбилисскому времени.В сентябре сборная Грузии в Батуми уступила Косово с минимальным счетом 0:1. Единственный гол в той встрече забил Ведат Мурики.Что касается турнирного положения в группе "В", то после шести матчей у сборной Грузии одно очко и последнее место, а у Косово четыре балла и четвертая позиция.Обе команды потеряли все шансы квалифицироваться на ЧМ-2022 года. Предстоящий матч формально хоть и будет носить официальный статус, больше будет похож на товарищескую игру в рамках отборочного турнира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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