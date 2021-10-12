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На матч с Косово: почему Приштина с опозданием приняла борт из Батуми
На матч с Косово: почему Приштина с опозданием приняла борт из Батуми
Сборная Грузии по футболу провела в воздухе 40 минут прежде, чем самолет сел в аэропорту Приштины 12.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Самолет авиакомпании Georgian Airways, на борту которого находилась сборная Грузии по футболу, сел в аэропорту Приштины с сорокаминутным опозданием 11 октября, сообщает Первый канал.Сборная вылетела в Косово чартерным рейсом из Батуми. Боинг-727 минут сорок кружил над аэропортом Приштины прежде, чем получил разрешение на посадку. Причины задержки пока неизвестны.Косово – Грузия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу&gt;&gt;Однако приключения сборной Грузии перед ответственным матчем со сборной Косова в отборочном матче чемпионата мира 2022 года на этом не закончились. Предматчевую тренировку грузинским футболистам пришлось провести под проливным дождем.Матч сборных Грузии и Косова состоится в Приштине 12 октября на центральном стадионе имени Фадиля Вокса в 22:45 по тбилисскому времени.В сентябре сборная Грузии в Батуми уступила Косово с минимальным счетом 0:1. Единственный гол в той встрече забил Ведат Мурики.Что касается турнирного положения в группе "В", то после шести матчей у сборной Грузии одно очко и последнее место, а у Косово четыре балла и четвертая позиция.Обе команды потеряли все шансы квалифицироваться на ЧМ-2022 года. Предстоящий матч формально хоть и будет носить официальный статус, больше будет похож на товарищескую игру в рамках отборочного турнира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, футбол

На матч с Косово: почему Приштина с опозданием приняла борт из Батуми

08:34 12.10.2021
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© Facebook / Georgian AirwaysПассажирский самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways
Пассажирский самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© Facebook / Georgian Airways
Сборная Грузии по футболу провела в воздухе 40 минут прежде, чем самолет сел в аэропорту Приштины
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Самолет авиакомпании Georgian Airways, на борту которого находилась сборная Грузии по футболу, сел в аэропорту Приштины с сорокаминутным опозданием 11 октября, сообщает Первый канал.
Сборная вылетела в Косово чартерным рейсом из Батуми. Боинг-727 минут сорок кружил над аэропортом Приштины прежде, чем получил разрешение на посадку. Причины задержки пока неизвестны.
Косово – Грузия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу>>
Однако приключения сборной Грузии перед ответственным матчем со сборной Косова в отборочном матче чемпионата мира 2022 года на этом не закончились. Предматчевую тренировку грузинским футболистам пришлось провести под проливным дождем.
Матч сборных Грузии и Косова состоится в Приштине 12 октября на центральном стадионе имени Фадиля Вокса в 22:45 по тбилисскому времени.
В сентябре сборная Грузии в Батуми уступила Косово с минимальным счетом 0:1. Единственный гол в той встрече забил Ведат Мурики.
Что касается турнирного положения в группе "В", то после шести матчей у сборной Грузии одно очко и последнее место, а у Косово четыре балла и четвертая позиция.
Обе команды потеряли все шансы квалифицироваться на ЧМ-2022 года. Предстоящий матч формально хоть и будет носить официальный статус, больше будет похож на товарищескую игру в рамках отборочного турнира.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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