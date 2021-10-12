https://sputnik-georgia.ru/20211012/press-konferentsiya-bezopasnost-zdaniy-v-gruzii--chto-pokazala-tragediya-v-batumi-260471097.html

Пресс-конференция: Безопасность зданий в Грузии – что показала трагедия в Батуми

Пресс-конференция: Безопасность зданий в Грузии – что показала трагедия в Батуми

Пресс-конференция на тему "Безопасность зданий в Грузии – что показала трагедия в Батуми" состоится в среду, 13 октября, в 13:00 в Мультимедийном пресс-центре... 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T14:29+0400

2021-10-12T14:29+0400

2021-10-12T14:29+0400

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грузия

обрушение жилого дома в батуми

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Пятиэтажный дом с двумя надстройками обрушился в центре Батуми 8 октября. В результате погибли девять человек, в том числе трое детей. В настоящее время задержаны три человека – владелец квартир на первом этаже и двое нанятых им рабочих. Следствие обвинило их в демонтаже несущих стен.Власти Грузии уже заявили, что планируют ужесточить регуляции, чтобы процедуры выдачи разрешений на строительство строго контролировались. Парламент Грузии в ближайшее время может приступить к рассмотрению поправок об усилении контроля за строительно-ремонтными работами.Как обезопасить население от некачественных стройматериалов и опасных конструкций? Как избежать повторения подобных трагедий? Нужно ли демонтировать пристройки и надстройки на зданиях по всей стране? Можно ли жить в аварийных домах? На эти и другие вопросы журналистов ответит в ходе пресс-конференции:- профессор, доктор технических наук Анзор САКАНДЕЛИДЗЕ;- доктор технических наук Манучар МАЧАИДЗЕ.Пресс-конференция пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.Справки по телефонам: 555 90 89 77.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

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общество, новости, грузия, обрушение жилого дома в батуми