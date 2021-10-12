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https://sputnik-georgia.ru/20211012/press-konferentsiya-bezopasnost-zdaniy-v-gruzii--chto-pokazala-tragediya-v-batumi-260471097.html
Пресс-конференция: Безопасность зданий в Грузии – что показала трагедия в Батуми
Пресс-конференция: Безопасность зданий в Грузии – что показала трагедия в Батуми
Пресс-конференция на тему "Безопасность зданий в Грузии – что показала трагедия в Батуми" состоится в среду, 13 октября, в 13:00 в Мультимедийном пресс-центре... 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T14:29+0400
2021-10-12T14:29+0400
пресс-центр
общество
новости
грузия
обрушение жилого дома в батуми
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Пятиэтажный дом с двумя надстройками обрушился в центре Батуми 8 октября. В результате погибли девять человек, в том числе трое детей. В настоящее время задержаны три человека – владелец квартир на первом этаже и двое нанятых им рабочих. Следствие обвинило их в демонтаже несущих стен.Власти Грузии уже заявили, что планируют ужесточить регуляции, чтобы процедуры выдачи разрешений на строительство строго контролировались. Парламент Грузии в ближайшее время может приступить к рассмотрению поправок об усилении контроля за строительно-ремонтными работами.Как обезопасить население от некачественных стройматериалов и опасных конструкций? Как избежать повторения подобных трагедий? Нужно ли демонтировать пристройки и надстройки на зданиях по всей стране? Можно ли жить в аварийных домах? На эти и другие вопросы журналистов ответит в ходе пресс-конференции:- профессор, доктор технических наук Анзор САКАНДЕЛИДЗЕ;- доктор технических наук Манучар МАЧАИДЗЕ.Пресс-конференция пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.Справки по телефонам: 555 90 89 77.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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общество, новости, грузия, обрушение жилого дома в батуми

Пресс-конференция: Безопасность зданий в Грузии – что показала трагедия в Батуми

14:29 12.10.2021
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliФото с места обрушения подъезда жилого дома в Батуми. Плачущие от горя люди
Фото с места обрушения подъезда жилого дома в Батуми. Плачущие от горя люди - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Пресс-конференция на тему "Безопасность зданий в Грузии – что показала трагедия в Батуми" состоится в среду, 13 октября, в 13:00 в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
Пятиэтажный дом с двумя надстройками обрушился в центре Батуми 8 октября. В результате погибли девять человек, в том числе трое детей. В настоящее время задержаны три человека – владелец квартир на первом этаже и двое нанятых им рабочих. Следствие обвинило их в демонтаже несущих стен.
Власти Грузии уже заявили, что планируют ужесточить регуляции, чтобы процедуры выдачи разрешений на строительство строго контролировались. Парламент Грузии в ближайшее время может приступить к рассмотрению поправок об усилении контроля за строительно-ремонтными работами.
Как обезопасить население от некачественных стройматериалов и опасных конструкций? Как избежать повторения подобных трагедий? Нужно ли демонтировать пристройки и надстройки на зданиях по всей стране? Можно ли жить в аварийных домах? На эти и другие вопросы журналистов ответит в ходе пресс-конференции:
- профессор, доктор технических наук Анзор САКАНДЕЛИДЗЕ;
- доктор технических наук Манучар МАЧАИДЗЕ.
Пресс-конференция пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.
Справки по телефонам: 555 90 89 77.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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