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Грузинский певец Максим Завидия покорил наставников шоу "Голос" - ВИДЕО
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© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкПевец Максим Завидия. Всероссийская премия "Будем жить!"
© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov/
Наставников очаровал мягкий и красивый голос исполнителя - они слушали певца, затаив дыхание
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Певец Максим Завидия покорил наставников 10-го сезона вокального телешоу "Голос", который стартовал на Первом канале России в октябре.
Максим известен многим как финалист национальных отборов Евровидения в Молдове в 2016, 2019 и 2020 годов, а также как наставник команды Молдовы в проекте "Во весь голос" и ведущий HOT BOX на телеканале Music Box Gold. Завидия также запомнился как участник, а потом и как член жюри вокального шоу "Ну-ка, все вместе!"
"Мне 32 года. Я из города Кишинёв, Молдова. Деятель искусств, певец, ведущий - в этом направления я уже порядка 10 лет. Но я самоучка, у меня диплом экономиста. Я романтик. Цветы, подарки, комплименты, открыть двери, подать руки - это про меня", - рассказал про себя перед выступлением молодой мужчина.
Для первого этапа "Слепые прослушивания" Завидия выбрал песню "Say Something", которую в оригинале исполняет американская поп-звезда Кристина Агилера в дуэте с Колином Смитом.
"Я дождался! — воскликнул Александр Градский, обращаясь к Максиму. — Нормально взял ноты. Ты у нас в проекте, очень рад тебя видеть и слышать. Захочешь ко мне, милости прошу".
Виртуозные вокальные способности Максим отметила и Пелагея. "Я, конечно, очень хотела с тобой работать, но ты правильно все сделал, молодец! Люблю, когда поют тихо, интеллигентно, интимно и атмосферно", — сказала конкурсанту певица.
А вот Дима Билан, в свою очередь, отметил, что исполнитель все же на полную катушку не раскрылся. В ответ на это замечание Завидия подметил, что Билану придется научить его тонкостям вокала, и выбрал певца своим наставником.
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