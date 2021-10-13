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Грузинский певец Максим Завидия покорил наставников шоу "Голос" - ВИДЕО

Грузинский певец Максим Завидия покорил наставников шоу "Голос" - ВИДЕО

Наставников очаровал мягкий и красивый голос исполнителя - они слушали певца, затаив дыхание 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T17:33+0400

2021-10-13T17:33+0400

2021-10-13T17:33+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Певец Максим Завидия покорил наставников 10-го сезона вокального телешоу "Голос", который стартовал на Первом канале России в октябре.Максим известен многим как финалист национальных отборов Евровидения в Молдове в 2016, 2019 и 2020 годов, а также как наставник команды Молдовы в проекте "Во весь голос" и ведущий HOT BOX на телеканале Music Box Gold. Завидия также запомнился как участник, а потом и как член жюри вокального шоу "Ну-ка, все вместе!"Грузинка произвела фурор на проекте "Голос" в Греции - ВИДЕО >>>"Мне 32 года. Я из города Кишинёв, Молдова. Деятель искусств, певец, ведущий - в этом направления я уже порядка 10 лет. Но я самоучка, у меня диплом экономиста. Я романтик. Цветы, подарки, комплименты, открыть двери, подать руки - это про меня", - рассказал про себя перед выступлением молодой мужчина.Для первого этапа "Слепые прослушивания" Завидия выбрал песню "Say Something", которую в оригинале исполняет американская поп-звезда Кристина Агилера в дуэте с Колином Смитом."Я дождался! — воскликнул Александр Градский, обращаясь к Максиму. — Нормально взял ноты. Ты у нас в проекте, очень рад тебя видеть и слышать. Захочешь ко мне, милости прошу".А вот Дима Билан, в свою очередь, отметил, что исполнитель все же на полную катушку не раскрылся. В ответ на это замечание Завидия подметил, что Билану придется научить его тонкостям вокала, и выбрал певца своим наставником.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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