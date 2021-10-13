https://sputnik-georgia.ru/20211013/kak-organizm-mozhet-reagirovat-na-revaktsinatsiyu-otvet-immunologa-260495651.html

Как организм может реагировать на ревакцинацию? Ответ иммунолога

Как организм может реагировать на ревакцинацию? Ответ иммунолога

Для любой прививки есть одно общее правило: нужно дождаться, пока состояние пациента стабилизируется, и только тогда проводить вакцинацию 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T10:28+0400

2021-10-13T10:28+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Если состояние здоровья человека за шесть месяцев после прививки не изменилось, то реакция на ревакцинацию, вероятнее всего, будет такой же, как и на первую прививку, рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.Крючков утверждает: если мы говорим о ранних проявлениях реактогенности вакцины, то есть о температуре, общей слабости, боли в мышцах, то, как правило, такая реакция обусловлена особенностями врожденного иммунитета. "Естественно, если на первую вакцинацию такая реакция была, то с высокой вероятностью она будет и на ревакцинацию. Не обязательно, но возможно", – уточнил иммунолог.По мнению иммунолога, для любой прививки подходит правило: необходимо дождаться, пока состояние пациента стабилизируется, стадия обострения хронического заболевания завершится, и только тогда проводить вакцинацию. Вероятность дополнительных побочных эффектов невелика, уверен он.Необходимо остановить "аморальную" ревакцинацию от COVID - призыв главы ВОЗ >>>При этом нужный для защиты от коронавируса уровень антител в организме сформируется не ранее, чем через две-три недели после ревакцинации. Так что в первое время после прививки следует избегать людных мест, советует кандидат медицинских наук."Общий принцип такой, что когда вы ревакцинировались, сама доза начинает действовать не сразу, а через две-три недели, соответственно, в этот период вы не более защищены, чем до ревакцинации, и должны это учитывать. Если прошло много времени (после первичной вакцинации, – ред.), антител у вас или нет, или очень мало. Условно, вы не в полной мере защищены. Специфический иммунитет срабатывает не сразу, поэтому рекомендовано где-то две-три недели беречься, чтобы доза бустера подействовала", – объяснил Николай Крючков в интервью радио Sputnik.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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