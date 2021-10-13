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Как организм может реагировать на ревакцинацию? Ответ иммунолога
Как организм может реагировать на ревакцинацию? Ответ иммунолога
Для любой прививки есть одно общее правило: нужно дождаться, пока состояние пациента стабилизируется, и только тогда проводить вакцинацию 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T10:28+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Если состояние здоровья человека за шесть месяцев после прививки не изменилось, то реакция на ревакцинацию, вероятнее всего, будет такой же, как и на первую прививку, рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.Крючков утверждает: если мы говорим о ранних проявлениях реактогенности вакцины, то есть о температуре, общей слабости, боли в мышцах, то, как правило, такая реакция обусловлена особенностями врожденного иммунитета. "Естественно, если на первую вакцинацию такая реакция была, то с высокой вероятностью она будет и на ревакцинацию. Не обязательно, но возможно", – уточнил иммунолог.По мнению иммунолога, для любой прививки подходит правило: необходимо дождаться, пока состояние пациента стабилизируется, стадия обострения хронического заболевания завершится, и только тогда проводить вакцинацию. Вероятность дополнительных побочных эффектов невелика, уверен он.Необходимо остановить "аморальную" ревакцинацию от COVID - призыв главы ВОЗ &gt;&gt;&gt;При этом нужный для защиты от коронавируса уровень антител в организме сформируется не ранее, чем через две-три недели после ревакцинации. Так что в первое время после прививки следует избегать людных мест, советует кандидат медицинских наук."Общий принцип такой, что когда вы ревакцинировались, сама доза начинает действовать не сразу, а через две-три недели, соответственно, в этот период вы не более защищены, чем до ревакцинации, и должны это учитывать. Если прошло много времени (после первичной вакцинации, – ред.), антител у вас или нет, или очень мало. Условно, вы не в полной мере защищены. Специфический иммунитет срабатывает не сразу, поэтому рекомендовано где-то две-три недели беречься, чтобы доза бустера подействовала", – объяснил Николай Крючков в интервью радио Sputnik.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Как организм может реагировать на ревакцинацию? Ответ иммунолога

10:28 13.10.2021 (обновлено: 10:39 13.10.2021)
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© AP Photo / John LocherВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© AP Photo / John Locher
Для любой прививки есть одно общее правило: нужно дождаться, пока состояние пациента стабилизируется, и только тогда проводить вакцинацию
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Если состояние здоровья человека за шесть месяцев после прививки не изменилось, то реакция на ревакцинацию, вероятнее всего, будет такой же, как и на первую прививку, рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"Нужно смотреть, какие противопоказания есть у вакцины и не изменилось ли за время с момента первой прививки ваше состояние здоровья. Не появились ли у вас тяжелые хронические заболевания или, тем более, не произошла ли какая-то дестабилизация ситуации, когда длительно текущее хроническое заболевание из стадии ремиссии перешло в стадию обострения", – сказал врач.
Крючков утверждает: если мы говорим о ранних проявлениях реактогенности вакцины, то есть о температуре, общей слабости, боли в мышцах, то, как правило, такая реакция обусловлена особенностями врожденного иммунитета. "Естественно, если на первую вакцинацию такая реакция была, то с высокой вероятностью она будет и на ревакцинацию. Не обязательно, но возможно", – уточнил иммунолог.
По мнению иммунолога, для любой прививки подходит правило: необходимо дождаться, пока состояние пациента стабилизируется, стадия обострения хронического заболевания завершится, и только тогда проводить вакцинацию. Вероятность дополнительных побочных эффектов невелика, уверен он.
Необходимо остановить "аморальную" ревакцинацию от COVID - призыв главы ВОЗ >>>
При этом нужный для защиты от коронавируса уровень антител в организме сформируется не ранее, чем через две-три недели после ревакцинации. Так что в первое время после прививки следует избегать людных мест, советует кандидат медицинских наук.
"Общий принцип такой, что когда вы ревакцинировались, сама доза начинает действовать не сразу, а через две-три недели, соответственно, в этот период вы не более защищены, чем до ревакцинации, и должны это учитывать. Если прошло много времени (после первичной вакцинации, – ред.), антител у вас или нет, или очень мало. Условно, вы не в полной мере защищены. Специфический иммунитет срабатывает не сразу, поэтому рекомендовано где-то две-три недели беречься, чтобы доза бустера подействовала", – объяснил Николай Крючков в интервью радио Sputnik.
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