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Поездка девушки с собакой в машине с открытым окном пошла не по плану – видео
Поездка девушки с собакой в машине с открытым окном пошла не по плану – видео
Домашние животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T16:07+0400
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Открывать окно в машине, где сидит маленький питомец, не самая лучшая идея.На кадрах видно, как маленький песик стоит на пассажирском сиденье на двух лапах, опираясь на опущенное дверное стекло и высунув голову, чтобы почувствовать приятный ветерок. Однако скорость движения машины оказалась слишком большой, поэтому этот самый ветерок вытянул питомца из машины, и он вылетел на дорогу. Конечно, хозяйка сразу остановилась и побежала за питомцем. К счастью, по ее словам, с ним все хорошо и никаких серьезных травм песик не получил.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака, видео с животными, вирусные видео

Поездка девушки с собакой в машине с открытым окном пошла не по плану – видео

16:07 13.10.2021 (обновлено: 16:23 13.10.2021)
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© TikTok / kalesaladДевушка решила прокатиться с ветерком вместе с песиком, но все пошло не по плану – видео
Девушка решила прокатиться с ветерком вместе с песиком, но все пошло не по плану – видео - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© TikTok / kalesalad
Домашние животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру
Открывать окно в машине, где сидит маленький питомец, не самая лучшая идея.
 
На кадрах видно, как маленький песик стоит на пассажирском сиденье на двух лапах, опираясь на опущенное дверное стекло и высунув голову, чтобы почувствовать приятный ветерок. Однако скорость движения машины оказалась слишком большой, поэтому этот самый ветерок вытянул питомца из машины, и он вылетел на дорогу. Конечно, хозяйка сразу остановилась и побежала за питомцем. К счастью, по ее словам, с ним все хорошо и никаких серьезных травм песик не получил.
Смотрите на видео также:
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