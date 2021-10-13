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Поездка девушки с собакой в машине с открытым окном пошла не по плану – видео
Поездка девушки с собакой в машине с открытым окном пошла не по плану – видео
Домашние животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T16:07+0400
2021-10-13T16:07+0400
2021-10-13T16:23+0400
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Открывать окно в машине, где сидит маленький питомец, не самая лучшая идея.На кадрах видно, как маленький песик стоит на пассажирском сиденье на двух лапах, опираясь на опущенное дверное стекло и высунув голову, чтобы почувствовать приятный ветерок. Однако скорость движения машины оказалась слишком большой, поэтому этот самый ветерок вытянул питомца из машины, и он вылетел на дорогу. Конечно, хозяйка сразу остановилась и побежала за питомцем. К счастью, по ее словам, с ним все хорошо и никаких серьезных травм песик не получил.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака, видео с животными, вирусные видео
Поездка девушки с собакой в машине с открытым окном пошла не по плану – видео
16:07 13.10.2021 (обновлено: 16:23 13.10.2021)
Домашние животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру
Открывать окно в машине, где сидит маленький питомец, не самая лучшая идея.
На кадрах видно, как маленький песик стоит на пассажирском сиденье на двух лапах, опираясь на опущенное дверное стекло и высунув голову, чтобы почувствовать приятный ветерок. Однако скорость движения машины оказалась слишком большой, поэтому этот самый ветерок вытянул питомца из машины, и он вылетел на дорогу. Конечно, хозяйка сразу остановилась и побежала за питомцем. К счастью, по ее словам, с ним все хорошо и никаких серьезных травм песик не получил.
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