https://sputnik-georgia.ru/20211013/poezdka-devushki-s-sobakoy-v-mashine-s-otkrytym-oknom-poshla-ne-po-planu--video-260513993.html

Поездка девушки с собакой в машине с открытым окном пошла не по плану – видео

Поездка девушки с собакой в машине с открытым окном пошла не по плану – видео

Домашние животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T16:07+0400

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Открывать окно в машине, где сидит маленький питомец, не самая лучшая идея.На кадрах видно, как маленький песик стоит на пассажирском сиденье на двух лапах, опираясь на опущенное дверное стекло и высунув голову, чтобы почувствовать приятный ветерок. Однако скорость движения машины оказалась слишком большой, поэтому этот самый ветерок вытянул питомца из машины, и он вылетел на дорогу. Конечно, хозяйка сразу остановилась и побежала за питомцем. К счастью, по ее словам, с ним все хорошо и никаких серьезных травм песик не получил.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , собака, видео с животными, вирусные видео