https://sputnik-georgia.ru/20211013/putin-na-vstreche-s-pashinyanom-obsudili-problemu-karabakha---video-260499007.html
Путин на встрече с Пашиняном обсудили проблему Карабаха - видео
Путин на встрече с Пашиняном обсудили проблему Карабаха - видео
По итогам встречи в Москве премьера Армении и президента России, Владимир Путин рассказал, какой формат взаимодействия с Николом Пашиняном эффективнее... 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T11:36+0400
2021-10-13T11:36+0400
2021-10-13T11:36+0400
россия
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владимир путин
мультимедиа
армения
никол пашинян
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Российский президент поделился этим мнением после личной встречи с армянским премьером в Москве. Пашинян прилетел в российскую столицу, чтобы обсудить выполнение договоренностей по Нагорному Карабаху. Путин и Пашинян говорили также о двустороннем сотрудничестве России и Армении и о взаимодействии в интеграционных объединениях на евразийском пространстве. Sputnik публикует короткую пресс-конференцию по итогам.
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россия, видео, владимир путин, мультимедиа, армения, никол пашинян, видео
Путин на встрече с Пашиняном обсудили проблему Карабаха - видео
По итогам встречи в Москве премьера Армении и президента России, Владимир Путин рассказал, какой формат взаимодействия с Николом Пашиняном эффективнее. Подробнее - смотрите в видео.
Российский президент поделился этим мнением после личной встречи с армянским премьером в Москве. Пашинян прилетел в российскую столицу, чтобы обсудить выполнение договоренностей по Нагорному Карабаху.
Путин и Пашинян говорили также о двустороннем сотрудничестве России и Армении и о взаимодействии в интеграционных объединениях на евразийском пространстве. Sputnik
публикует короткую пресс-конференцию по итогам.