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Лебеди решили устроить взбучку хрупкой девушке, но не на ту напали – забавное видео

Лебеди решили устроить взбучку хрупкой девушке, но не на ту напали – забавное видео

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T13:56+0400

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Кажется, девушка показала птицам, кто в этом парке главный, и завоевала их уважение.На кадрах видно, как два черных лебедя выходят из воды на берег и направляются к девушке, взмахивая крыльями. Недолго думая, та хватает обоих за шею, разворачивает клювом в другую сторону и ведет их обратно к воде. Они пытаются дать отпор, но вырваться им никто не дает. Когда девушка оставляет их в покое и уходит, лебеди вновь выходят на берег, но нападать снова уже не рискуют.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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