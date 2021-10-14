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Пожар в Руставской тюрьме - видео с места ЧП

Пожар в Руставской тюрьме - видео с места ЧП

В Рустави в четверг загорелось здание на территории тюрьмы, неподалеку от места, где содержится арестованный третий президент Грузии Михаил Саакашвили... 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T17:29+0400

2021-10-14T17:29+0400

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происшествия

видео

мультимедиа

пожар

рустави

возвращение и арест саакашвили

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Возгорание на территории тюрьмы №17 в Рустави (30 км от Тбилиси) произошло на расстоянии от корпуса, где содержатся заключенные, говорится в сообщении пенитенциарной службы. По данным ведомства, пожар вспыхнул в 14:20 по тбилисскому времени.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!На борьбу с огнем были направлены шесть пожарно-спасательных бригад и 11 пожарных машин. Сообщений о пострадавших пока нет. Данное учреждение расположено по соседству с руставской тюрьмой №12, где находится в заключении Михаил Саакашвили. Причины возникновения пожара пока не известны. Тюрьма №17 – одна из самых больших в Грузии. По последним данным, там находится более 1,5 тысячи заключенных, из них 756 – отбывают наказания за особо тяжкие преступления.

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происшествия, видео, мультимедиа, пожар, рустави, возвращение и арест саакашвили, видео