Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211014/pozhar-v-rustavskoy-tyurme---video-s-mesta-chp-260554663.html
Пожар в Руставской тюрьме - видео с места ЧП
Пожар в Руставской тюрьме - видео с места ЧП
В Рустави в четверг загорелось здание на территории тюрьмы, неподалеку от места, где содержится арестованный третий президент Грузии Михаил Саакашвили... 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T17:29+0400
2021-10-14T17:34+0400
происшествия
видео
мультимедиа
пожар
рустави
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0e/260554593_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9321ba5ef6792b3d27e9485e5c6d3d11.jpg
Возгорание на территории тюрьмы №17 в Рустави (30 км от Тбилиси) произошло на расстоянии от корпуса, где содержатся заключенные, говорится в сообщении пенитенциарной службы. По данным ведомства, пожар вспыхнул в 14:20 по тбилисскому времени.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!На борьбу с огнем были направлены шесть пожарно-спасательных бригад и 11 пожарных машин. Сообщений о пострадавших пока нет. Данное учреждение расположено по соседству с руставской тюрьмой №12, где находится в заключении Михаил Саакашвили. Причины возникновения пожара пока не известны. Тюрьма №17 – одна из самых больших в Грузии. По последним данным, там находится более 1,5 тысячи заключенных, из них 756 – отбывают наказания за особо тяжкие преступления.
рустави
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0e/260554593_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_65d73e1d851d09e6ed5e35bce2fbc08c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, видео, мультимедиа, пожар, рустави, возвращение и арест саакашвили, видео

Пожар в Руставской тюрьме - видео с места ЧП

17:29 14.10.2021 (обновлено: 17:34 14.10.2021)
316
© photo: Sputnik / Olga Kiknavelidze
В Рустави в четверг загорелось здание на территории тюрьмы, неподалеку от места, где содержится арестованный третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Смотрите в видео Sputnik кадры с места событий
Возгорание на территории тюрьмы №17 в Рустави (30 км от Тбилиси) произошло на расстоянии от корпуса, где содержатся заключенные, говорится в сообщении пенитенциарной службы. По данным ведомства, пожар вспыхнул в 14:20 по тбилисскому времени.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
На борьбу с огнем были направлены шесть пожарно-спасательных бригад и 11 пожарных машин. Сообщений о пострадавших пока нет. Данное учреждение расположено по соседству с руставской тюрьмой №12, где находится в заключении Михаил Саакашвили.
Причины возникновения пожара пока не известны. Тюрьма №17 – одна из самых больших в Грузии. По последним данным, там находится более 1,5 тысячи заключенных, из них 756 – отбывают наказания за особо тяжкие преступления.
120100
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:09Круг пострадавших растет: прокуратура предъявила обвинения грузинскому хакеру
17:54Бывший "ангел" Victoria's Secret появилась в тренче от грузинского дизайнера
17:39Единственный выживший при обвале дома в Батуми идет на поправку
17:29Пожар в Руставской тюрьме - видео с места ЧП
17:09КПП "Сарпи" будет открыт для граждан Грузии на два часа больше
16:53Украина не обращалась к Грузии с запросом о выдаче Саакашвили Киеву
16:46Пожар в руставской тюрьме: что с заключенными?
16:38В Грузии открылась школа сомелье и вина
16:21Нацархив Грузии необычно поздравил храм Светицховели с праздником
16:10Переговоры Грузии и России в Женеве: о чем говорили стороны
15:48В центре Тбилиси перекрыт проспект Руставели
15:48В России назвали переговоры с Нуланд полезными и своевременными
15:21В Рустави горит тюрьма по соседству с Саакашвили
15:19Сотрудничество Грузии с НАТО может ухудшить обстановку в Закавказье – ОДКБ
15:09Сторонников Саакашвили в Абаша закидали вениками - видео
15:05Визит президента Грузии в Австрию оказался насыщенным
14:47Грузинский баскетболист признан MVP игроком третьего тура Евролиги
14:46Премьер Грузии назвал условие делимитации границ с Россией
14:39Дом в Батуми, часть которого обрушилась, будет демонтирован
14:32Президент Латвии заболел коронавирусом и узнал об этом случайно