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Пожар в Руставской тюрьме - видео с места ЧП
Пожар в Руставской тюрьме - видео с места ЧП
В Рустави в четверг загорелось здание на территории тюрьмы, неподалеку от места, где содержится арестованный третий президент Грузии Михаил Саакашвили... 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T17:29+0400
2021-10-14T17:29+0400
2021-10-14T17:34+0400
происшествия
видео
мультимедиа
пожар
рустави
возвращение и арест саакашвили
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Возгорание на территории тюрьмы №17 в Рустави (30 км от Тбилиси) произошло на расстоянии от корпуса, где содержатся заключенные, говорится в сообщении пенитенциарной службы. По данным ведомства, пожар вспыхнул в 14:20 по тбилисскому времени.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!На борьбу с огнем были направлены шесть пожарно-спасательных бригад и 11 пожарных машин. Сообщений о пострадавших пока нет. Данное учреждение расположено по соседству с руставской тюрьмой №12, где находится в заключении Михаил Саакашвили. Причины возникновения пожара пока не известны. Тюрьма №17 – одна из самых больших в Грузии. По последним данным, там находится более 1,5 тысячи заключенных, из них 756 – отбывают наказания за особо тяжкие преступления.
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происшествия, видео, мультимедиа, пожар, рустави, возвращение и арест саакашвили, видео
Пожар в Руставской тюрьме - видео с места ЧП
17:29 14.10.2021 (обновлено: 17:34 14.10.2021)
В Рустави в четверг загорелось здание на территории тюрьмы, неподалеку от места, где содержится арестованный третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Смотрите в видео Sputnik кадры с места событий
Возгорание на территории тюрьмы №17 в Рустави (30 км от Тбилиси) произошло на расстоянии от корпуса, где содержатся заключенные, говорится в сообщении пенитенциарной службы. По данным ведомства, пожар вспыхнул в 14:20 по тбилисскому времени.
На борьбу с огнем были направлены шесть пожарно-спасательных бригад и 11 пожарных машин. Сообщений о пострадавших пока нет. Данное учреждение расположено по соседству с руставской тюрьмой №12, где находится в заключении Михаил Саакашвили.
Причины возникновения пожара пока не известны. Тюрьма №17 – одна из самых больших в Грузии. По последним данным, там находится более 1,5 тысячи заключенных, из них 756 – отбывают наказания за особо тяжкие преступления.