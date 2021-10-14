https://sputnik-georgia.ru/20211014/pozhar-v-rustavskoy-tyurme-chto-s-zaklyuchennymi-260552586.html

Пожар в руставской тюрьме: что с заключенными?

Пожар в руставской тюрьме: что с заключенными?

С огнем борются шесть пожарно-спасательных бригад и 11 пожарных машин 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T16:46+0400

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грузия

пожар

тюрьма

новости

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Возгорание на территории тюрьмы №17 в Рустави (30 км от Тбилиси) произошло отдаленно от корпуса заключенных, говорится в сообщении пенитенциарной службы.По данным ведомства, пожар вспыхнул в 14:20 по тбилисскому времени.В настоящее время с огнем борются шесть пожарно-спасательных бригад и 11 пожарных машин. Сообщений о пострадавших пока нет.Данное учреждение расположено по соседству с тюрьмой №12, где находится в заключении экс-президент Михаил Саакашвили.Права Саакашвили, или Особенности грузинских тюрем>>Причины возникновения пожара пока не известны.Тюрьма №17 – одна из самых больших в Грузии. По последним данным, там находится более 1,5 тысячи заключенных, из них 756 – отбывают наказания за особо тяжкие преступления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, пожар, тюрьма, новости