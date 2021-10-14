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Пожар в руставской тюрьме: что с заключенными?
Пожар в руставской тюрьме: что с заключенными?
С огнем борются шесть пожарно-спасательных бригад и 11 пожарных машин 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T16:46+0400
2021-10-14T16:46+0400
2021-10-14T16:56+0400
грузия
пожар
тюрьма
новости
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Возгорание на территории тюрьмы №17 в Рустави (30 км от Тбилиси) произошло отдаленно от корпуса заключенных, говорится в сообщении пенитенциарной службы.По данным ведомства, пожар вспыхнул в 14:20 по тбилисскому времени.В настоящее время с огнем борются шесть пожарно-спасательных бригад и 11 пожарных машин. Сообщений о пострадавших пока нет.Данное учреждение расположено по соседству с тюрьмой №12, где находится в заключении экс-президент Михаил Саакашвили.Права Саакашвили, или Особенности грузинских тюрем>>Причины возникновения пожара пока не известны.Тюрьма №17 – одна из самых больших в Грузии. По последним данным, там находится более 1,5 тысячи заключенных, из них 756 – отбывают наказания за особо тяжкие преступления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, пожар, тюрьма, новости
Пожар в руставской тюрьме: что с заключенными?
16:46 14.10.2021 (обновлено: 16:56 14.10.2021)
С огнем борются шесть пожарно-спасательных бригад и 11 пожарных машин
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik.
Возгорание на территории тюрьмы №17 в Рустави (30 км от Тбилиси) произошло отдаленно от корпуса заключенных, говорится в сообщении
пенитенциарной службы.
По данным ведомства, пожар вспыхнул в 14:20 по тбилисскому времени.
"Пожар начался на кухне. Примечательно, что кухня находится далеко от жилого корпуса осужденных", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время с огнем борются шесть пожарно-спасательных бригад и 11 пожарных машин. Сообщений о пострадавших пока нет.
Данное учреждение расположено по соседству с тюрьмой №12, где находится в заключении экс-президент Михаил Саакашвили.
Причины возникновения пожара пока не известны.
Тюрьма №17 – одна из самых больших в Грузии. По последним данным, там находится более 1,5 тысячи заключенных, из них 756 – отбывают наказания за особо тяжкие преступления.
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