https://sputnik-georgia.ru/20211014/v-tsentre-tbilisi-perekryt-prospekt-rustaveli-260548368.html

В центре Тбилиси перекрыт проспект Руставели

В центре Тбилиси перекрыт проспект Руставели

На центральной улице Тбилиси, в связи запланированной акцией "Единого национального движения", ограничено транспортное движение 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T15:48+0400

2021-10-14T15:48+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Движение транспорта по проспекту Руставели от площади Республики до площади Свободы будет временно ограничено в связи с акцией оппозиционной партии "Единого национального движения".Акция в поддержку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили назначена на площади Свободы в 18 часов.Сторонники Саакашвили готовятся к крупной акции в центре Тбилиси - видео>>Как сообщают в мэрии Тбилиси, на время закрытия проспекта Руставели легковой автотранспорт смогут передвигаться по улицам Леонидзе, Ингороква, Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили.С улицы Меликишвили можно попасть на улицу Мтацминда через улицы Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели, а затем по улицам Барнова, Гогебашвили и Какабадзе.Добраться до улицы Меликишвили и к метро "Руставели" можно по улицам Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе.Легковые автомобили, направляющиеся от станции метро "Руставели" к площади Свободы, смогут передвигаться по улице Михаила Джавахишвили и Правой набережной.Меняется и схема движения муниципального транспорта. В частности автобусы - N6, N14, N31, N33, N37, N42, N46, N52, N58, N87, N88, N150 и N301, а также микроавтобусы N2, N31, N41, N72, N120, N133, N137, N145, N170 будут двигаться с улицы Меликишвили в направлении улицы Бараташвили до Оливкового дерева на проспекте Руставели.Микроавтобусы N2, N31, N72, N120, N133, N137, N170 проедут через мост Бараташвили, улицу Бараташвили, а затем по улицам Табукашвили, Чантурия, Вирсаладзе, Броссе и Джавахишвили до станции метро "Руставели". Далее продолжат движение по установленной схеме.Оппозиционные партии отказываются присоединяться к акции в поддержку Саакашвили>>Автобусы N50, N71, N 344 и микроавтобусы N140, N149, N176 будут курсировать с улицы Горгасали через Метехский мост, площадь Европы, левую набережную и мост Бараташвили.Автобусы N2, N20, N25, N39, N43, N59, N80 завершат обслуживание пассажиров, свернув на улицу Бараташвили рядом с улицей Пушкина.На акцию "Единого нацдвижения" в Тбилиси из регионов направились колонны сторонников партии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тбилиси, единое нацдвижение, транспорт, акция