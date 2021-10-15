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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией.
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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 270
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 270
За последние 24 часа от коронавируса скончались 26 человек, вылечились 1 298 пациентов, а с начала пандемии – 608 861 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 270. Скончались 26 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 652 677 случаев заражения. Президент Грузии призвала население страны к вакцинации против коронавируса&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 298 человек, с начала пандемии – 608 861. Скончались 9 396.За сутки сделано 38 093 теста, в том числе 20 592 на антиген и 17 501 ПЦР-тест.Показатель инфицирования: за сутки – 8,58%, за последние 14 дней – 7,58%, за последние семь дней – 8,75%.К этому времени в Грузии сделано 1 899 938 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 843.В карантине в данное время находятся 64 человека, в стационарах – 5 153, в ковид-гостиницах – 907.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 270

10:52 15.10.2021 (обновлено: 10:56 15.10.2021)
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© AP Photo / Jessica HillПандемия коронавируса - вакцинация
Пандемия коронавируса - вакцинация - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© AP Photo / Jessica Hill
За последние 24 часа от коронавируса скончались 26 человек, вылечились 1 298 пациентов, а с начала пандемии – 608 861
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 270. Скончались 26 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 652 677 случаев заражения.
Президент Грузии призвала население страны к вакцинации против коронавируса>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 298 человек, с начала пандемии – 608 861. Скончались 9 396.
За сутки сделано 38 093 теста, в том числе 20 592 на антиген и 17 501 ПЦР-тест.
Показатель инфицирования: за сутки – 8,58%, за последние 14 дней – 7,58%, за последние семь дней – 8,75%.
К этому времени в Грузии сделано 1 899 938 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 843.
В карантине в данное время находятся 64 человека, в стационарах – 5 153, в ковид-гостиницах – 907.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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