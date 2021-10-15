https://sputnik-georgia.ru/20211015/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3-270-260569763.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 270

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 270

За последние 24 часа от коронавируса скончались 26 человек, вылечились 1 298 пациентов, а с начала пандемии – 608 861 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 270. Скончались 26 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 652 677 случаев заражения. Президент Грузии призвала население страны к вакцинации против коронавируса>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 298 человек, с начала пандемии – 608 861. Скончались 9 396.За сутки сделано 38 093 теста, в том числе 20 592 на антиген и 17 501 ПЦР-тест.Показатель инфицирования: за сутки – 8,58%, за последние 14 дней – 7,58%, за последние семь дней – 8,75%.К этому времени в Грузии сделано 1 899 938 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 843.В карантине в данное время находятся 64 человека, в стационарах – 5 153, в ковид-гостиницах – 907.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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