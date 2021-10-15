https://sputnik-georgia.ru/20211015/gruziya-stanet-liderom-v-regione-po-tempam-ekonomicheskogo-rosta--prognoz-mvf-260568340.html

Грузия станет лидером в регионе по темпам экономического роста – прогноз МВФ

Грузия станет лидером в регионе по темпам экономического роста – прогноз МВФ

Согласно прогнозу МВФ, экономика Грузии вырастит в 2021 году на 7,7% и в 2022 году - до 5,8%

2021-10-15T09:01+0400

2021-10-15T09:01+0400

2021-10-15T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. В 2021-2026 годах у Грузии будут самые высокие темпы экономического роста среди стран региона и Европы, говорится в обзоре Международного валютного фонда (МВФ) за октябрь 2021.Согласно прогнозу МВФ, экономика Грузии вырастит в 2021 году на 7,7% и в 2022 году – до 5,8% .МВФ дал Грузии рекомендации по сохранению финансовой стабильности >>В 2021-2026 годах экономический рост Грузии составит в среднем 5,2%.Правительство Грузии прогнозирует рост экономики в 2021 году в пределах 9%. По прогнозам аналитиков, этому будут способствовать открытие туризма и массовая вакцинация граждан.На что Грузия потратит "легкие деньги" от МВФ >>Потребительские цены прогнозируются 2021 на уровне 9,3%, 2022 – 5,4%, и 2026 – 3%.Что думают властиМинистр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава считает, что прогноз МВФ о продолжении роста экономики страны в ближайшие годы очень важен, это означает, что Грузия справляется с негативными последствиями пандемии COVID-19,После спада экономики в 2020 году на 6%, с апреля текущего года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и рост оборота предприятий.Средний показатель реального роста за восемь месяцев с начала года составляет 12%.По словам министра, в текущем году ожидается двузначный экономический рост, что подразумевает новые рабочие места, снижение уровня бедности, укрепление национальной валюты и увеличение доходов населения Грузии.Восстановление мировой экономики продолжаетсяСогласно новому прогнозу МВФ, мировая экономика вырастет на 5,9% в 2021 году, и на 4,9% в 2022 году (на 0,1% ниже в 2021 году, чем прогнозировалось в июле).Уровень крайней бедности в мире может вырасти до 38% к 2024 году - прогноз МВФ >>Пересмотр прогноза на 2021 год в сторону снижения отражает более низкий прогноз для стран с развитой экономикой (отчасти из-за перебоев в поставках) и развивающихся стран с низким доходом, главным образом вследствие ухудшения течения пандемии. Отчасти это компенсируется улучшением краткосрочных перспектив некоторых стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, экспортирующих биржевые товары. Ожидается, что рост занятости будет в целом отставать от темпов восстановления объемов производства.Согласно прогнозам, после 2022 года рост мировой экономики замедлится примерно до 3,3% в среднесрочной перспективе. Прогнозируется, что объем производства в странах с развитой экономикой превысит среднесрочные прогнозы до пандемии.Названа сумма ущерба мировой экономике от пандемии коронавируса >>В странах региона фонд прогнозирует, что в 2021 году экономика Армении вырастет на 6,5%, Азербайджана – на 3%, России – на 4,7%, Турции – на 9%. По новому прогнозу в 2022 году экономический рост в Армении составит 4,5%, Азербайджане – 2,3%, России – 2,9%, Турции – 3,3%.А в 2021-2026 годах экономический рост составит в среднем: в Армении – 4%, Азербайджане – 1,7%, России – 1,6%, Турции – 3,3%.Читайте также:МВФ называет разный уровень вакцинации в странах угрозой мировой стабильностиКогда Грузия получит очередную помощь от МВФСпасти мировую экономику: МВФ распределил 650 миллиардов долларовКак МВФ помогает Грузии и другим постсоветским странамПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, мвф