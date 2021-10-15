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Торнике Шенгелия не поможет ЦСКА в матче Евролиги против "Црвены Звезды"
Торнике Шенгелия не поможет ЦСКА в матче Евролиги против "Црвены Звезды"
После матча с "Зенитом" грузинский спортсмен почувствовал боли в плече, сейчас ему необходима медпомощь 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T11:16+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия не сможет помочь своей команде в матче Евролиги против сербской "Црвены Звезды", говорится в сообщении на сайте "армейцев".В матче Евролиги против "Зенита" ЦСКА победил 77:67, а Шенгелия набрал 33 очка и установил личный рекорд результативности в турнире. Грузинский баскетболист был признан MVP двух последних туров Евролиги. До игры с "Зенитом" "Армейцы" обыграли на выезде стамбульский "Анадолу Эфес", а Шенгелия в том матче набрал 23 очка.Встреча против "Црвены Звезды" состоится 15 октября и начнется в 21:00 по тбилисскому времени. Скорее всего, Шенгелия не сможет помочь ЦСКА и в матче Единой Лиги ВТБ против пермской ПАРМЫ, который пройдет 18 октября.Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов. Срок соглашения между 30-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, торнике шенгелия, баскетбол

Торнике Шенгелия не поможет ЦСКА в матче Евролиги против "Црвены Звезды"

11:16 15.10.2021 (обновлено: 11:40 15.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкТорнике Шенгелия
Торнике Шенгелия - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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После матча с "Зенитом" грузинский спортсмен почувствовал боли в плече, сейчас ему необходима медпомощь
ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия не сможет помочь своей команде в матче Евролиги против сербской "Црвены Звезды", говорится в сообщении на сайте "армейцев".

"Сразу после матча с "Зенитом" Шенгелия почувствовал боли в плече. Он проходит необходимые обследования в GMS Clinic и не сможет помочь команде в ближайших матчах", – говорится в сообщении.

В матче Евролиги против "Зенита" ЦСКА победил 77:67, а Шенгелия набрал 33 очка и установил личный рекорд результативности в турнире. Грузинский баскетболист был признан MVP двух последних туров Евролиги. До игры с "Зенитом" "Армейцы" обыграли на выезде стамбульский "Анадолу Эфес", а Шенгелия в том матче набрал 23 очка.
Встреча против "Црвены Звезды" состоится 15 октября и начнется в 21:00 по тбилисскому времени. Скорее всего, Шенгелия не сможет помочь ЦСКА и в матче Единой Лиги ВТБ против пермской ПАРМЫ, который пройдет 18 октября.
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкИгрок ЦСКА Торнике Шенгелия в матче 10-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2020/2021 между ПБК ЦСКА и БК "Олимпиакос"
Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия в матче 10-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2020/2021 между ПБК ЦСКА и БК Олимпиакос - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия в матче 10-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2020/2021 между ПБК ЦСКА и БК "Олимпиакос"
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Перейти в фотобанк
Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов. Срок соглашения между 30-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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