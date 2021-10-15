https://sputnik-georgia.ru/20211015/tornike-shengeliya-ne-pomozhet-tsska-v-matche-evroligi-protiv-tsrveny-zvezdy-260572350.html

Торнике Шенгелия не поможет ЦСКА в матче Евролиги против "Црвены Звезды"

Торнике Шенгелия не поможет ЦСКА в матче Евролиги против "Црвены Звезды"

После матча с "Зенитом" грузинский спортсмен почувствовал боли в плече, сейчас ему необходима медпомощь 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T11:16+0400

2021-10-15T11:16+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия не сможет помочь своей команде в матче Евролиги против сербской "Црвены Звезды", говорится в сообщении на сайте "армейцев".В матче Евролиги против "Зенита" ЦСКА победил 77:67, а Шенгелия набрал 33 очка и установил личный рекорд результативности в турнире. Грузинский баскетболист был признан MVP двух последних туров Евролиги. До игры с "Зенитом" "Армейцы" обыграли на выезде стамбульский "Анадолу Эфес", а Шенгелия в том матче набрал 23 очка.Встреча против "Црвены Звезды" состоится 15 октября и начнется в 21:00 по тбилисскому времени. Скорее всего, Шенгелия не сможет помочь ЦСКА и в матче Единой Лиги ВТБ против пермской ПАРМЫ, который пройдет 18 октября.Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов. Срок соглашения между 30-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, торнике шенгелия, баскетбол