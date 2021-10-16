https://sputnik-georgia.ru/20211016/basilashvili-obygral-tsitsipasa-i-vyshel-v-polufinal-mastersa-v-indian-uellse-260605171.html

Басилашвили обыграл Циципаса и вышел в полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Басилашвили обыграл Циципаса и вышел в полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Благодаря выходу в полуфинал турнира грузинский теннисист заработал 335 тысяч долларов призовых 16.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-16T11:22+0400

2021-10-16T11:22+0400

2021-10-16T12:47+0400

спорт

новости

грузия

николоз басилашвили

теннис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/01/260067277_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e1039c3aeb14d959cd773ef0a860453f.jpg

ТБИЛИСИ, 16 окт – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (36 номер в рейтинге АТР) впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира из серии "Мастерс", который проходит в Индиан-Уэллсе (США).В матче 1/4 финала Басилашвили обыграл Стефаноса Циципаса (3) из Греции в трех сетах – 6:4, 2:6, 6:4. Встреча продолжалась два часа и 11 минут. Басилашвили впервые сумел обыграть греческого теннисиста. До этого у него было два поражения."Я совершенно не удивлен своей победе. И на тренировках, и на самом турнире я показываю хороший теннис. Я значительно улучшил свою подачу, отлично чувствую мяч, прекрасно подготовлен физически. Даже после того, как Циципас выиграл второй сет, я не расслабился, полностью сконцентрировался на игре и постарался показать свой лучший теннис", - прокомментировал свою победу Басилашвили.При этом грузинский теннисист отметил, что победа над Циципасом не является для него главной в карьере:Благодаря выходу в полуфинал "Мастерс" Басилашвили заработал 360 рейтинговых очков и 335 тысяч долларов призовых. Уже совершенно точно можно сказать, что в обновленном рейтинге АТР Басилашвили поднимется на несколько позиций и вернется в топ-30 сильнейших теннисистов мира.В полуфинале Басилашвили встретится с американцем Тэйлором Фрицем (39), который в трех сетах – 4:6, 6:3, 7:6 обыграл Александра Зверева (4) из Германии.Между собой Басилашвили и Фриц встречались три раза и пока минимальное преимущество (2:1) на стороне американского теннисиста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, теннис