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Басилашвили обыграл Циципаса и вышел в полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Басилашвили обыграл Циципаса и вышел в полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Благодаря выходу в полуфинал турнира грузинский теннисист заработал 335 тысяч долларов призовых 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T11:22+0400
2021-10-16T11:22+0400
2021-10-16T12:47+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (36 номер в рейтинге АТР) впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира из серии "Мастерс", который проходит в Индиан-Уэллсе (США).В матче 1/4 финала Басилашвили обыграл Стефаноса Циципаса (3) из Греции в трех сетах – 6:4, 2:6, 6:4. Встреча продолжалась два часа и 11 минут. Басилашвили впервые сумел обыграть греческого теннисиста. До этого у него было два поражения."Я совершенно не удивлен своей победе. И на тренировках, и на самом турнире я показываю хороший теннис. Я значительно улучшил свою подачу, отлично чувствую мяч, прекрасно подготовлен физически. Даже после того, как Циципас выиграл второй сет, я не расслабился, полностью сконцентрировался на игре и постарался показать свой лучший теннис", - прокомментировал свою победу Басилашвили.При этом грузинский теннисист отметил, что победа над Циципасом не является для него главной в карьере:Благодаря выходу в полуфинал "Мастерс" Басилашвили заработал 360 рейтинговых очков и 335 тысяч долларов призовых. Уже совершенно точно можно сказать, что в обновленном рейтинге АТР Басилашвили поднимется на несколько позиций и вернется в топ-30 сильнейших теннисистов мира.В полуфинале Басилашвили встретится с американцем Тэйлором Фрицем (39), который в трех сетах – 4:6, 6:3, 7:6 обыграл Александра Зверева (4) из Германии.Между собой Басилашвили и Фриц встречались три раза и пока минимальное преимущество (2:1) на стороне американского теннисиста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, теннис
Басилашвили обыграл Циципаса и вышел в полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
11:22 16.10.2021 (обновлено: 12:47 16.10.2021)
Благодаря выходу в полуфинал турнира грузинский теннисист заработал 335 тысяч долларов призовых
ТБИЛИСИ, 16 окт – Sputnik.
Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (36 номер в рейтинге АТР) впервые в своей карьере вышел в полуфинал
турнира из серии "Мастерс", который проходит в Индиан-Уэллсе (США).
В матче 1/4 финала Басилашвили обыграл Стефаноса Циципаса (3) из Греции в трех сетах – 6:4, 2:6, 6:4. Встреча продолжалась два часа и 11 минут. Басилашвили впервые сумел обыграть греческого теннисиста. До этого у него было два поражения.
"Я совершенно не удивлен своей победе. И на тренировках, и на самом турнире я показываю хороший теннис. Я значительно улучшил свою подачу, отлично чувствую мяч, прекрасно подготовлен физически. Даже после того, как Циципас выиграл второй сет, я не расслабился, полностью сконцентрировался на игре и постарался показать свой лучший теннис", - прокомментировал свою победу Басилашвили.
При этом грузинский теннисист отметил, что победа над Циципасом не является для него главной в карьере:
"Была ли эта моя лучшая игра? Нет. Моя самая большая победа – это когда я обыграл Роджера Федерера в Дохе, потому что Федерер для меня – кумир. Впрочем, как и для многих других теннисистов", - отметил Басилашвили.
Благодаря выходу в полуфинал "Мастерс" Басилашвили заработал 360 рейтинговых очков и 335 тысяч долларов призовых. Уже совершенно точно можно сказать, что в обновленном рейтинге АТР Басилашвили поднимется на несколько позиций и вернется в топ-30 сильнейших теннисистов мира.
В полуфинале Басилашвили встретится с американцем Тэйлором Фрицем (39), который в трех сетах – 4:6, 6:3, 7:6 обыграл Александра Зверева (4) из Германии.
Между собой Басилашвили и Фриц встречались три раза и пока минимальное преимущество (2:1) на стороне американского теннисиста.
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