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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211016/v-gruzii-podvodyat-itogi-vyborov-260607554.html
В Грузии подводят итоги выборов
В Грузии подводят итоги выборов
Сегодня ЦИК Грузии определит окончательно, где пройдут вторые туры выборов 30 октября 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T13:30+0400
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местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Окружные избирательные комиссии в субботу приступили к подведению итогов выборов в органы местной власти, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани на брифинге.Выборы в Грузии прошли 2 октября. На них жители страны выбирали мэров и депутатов в местные совещательные органы сакребуло в 64 городах и районах.По законодательству Грузии итоги выборов в 63 районах и городах подводят окружные комиссии, а в Тбилиси – ЦИК Грузии. При этом, сегодня же ЦИК Грузии определит окончательно, где пройдут вторые туры выборов 30 октября.Как пояснила пресс-спикер, на данный момент завершилось рассмотрение всех жалоб, поданных наблюдателями от партий и НПО в день голосования и во время подведения итогов."Мы обращаемся к включенным в процесс сторонам, представителям политических партий, наблюдательных организаций и СМИ поспособствовать мирному и конструктивному процессу подведения итогов", – сказала Иоселиани.Всего из-за процедуры подсчета голосов и самого процесса голосования от партий и наблюдателей поступило 1 702 жалобы.При этом 852 из них касались признания недействительным итогового протокола или требования пересчета голосов, а остальные – привлечения членов избирательных комиссий к дисциплинарной ответственности и процедурных вопросов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия

В Грузии подводят итоги выборов

13:30 16.10.2021 (обновлено: 14:16 16.10.2021)
272
© photo: Sputnik / Alex ShlamovЦентральная избирательная комиссия Грузии
Центральная избирательная комиссия Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Сегодня ЦИК Грузии определит окончательно, где пройдут вторые туры выборов 30 октября
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Окружные избирательные комиссии в субботу приступили к подведению итогов выборов в органы местной власти, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани на брифинге.
Выборы в Грузии прошли 2 октября. На них жители страны выбирали мэров и депутатов в местные совещательные органы сакребуло в 64 городах и районах.
По законодательству Грузии итоги выборов в 63 районах и городах подводят окружные комиссии, а в Тбилиси – ЦИК Грузии. При этом, сегодня же ЦИК Грузии определит окончательно, где пройдут вторые туры выборов 30 октября.
Как пояснила пресс-спикер, на данный момент завершилось рассмотрение всех жалоб, поданных наблюдателями от партий и НПО в день голосования и во время подведения итогов.
"Мы обращаемся к включенным в процесс сторонам, представителям политических партий, наблюдательных организаций и СМИ поспособствовать мирному и конструктивному процессу подведения итогов", – сказала Иоселиани.
Всего из-за процедуры подсчета голосов и самого процесса голосования от партий и наблюдателей поступило 1 702 жалобы.
При этом 852 из них касались признания недействительным итогового протокола или требования пересчета голосов, а остальные – привлечения членов избирательных комиссий к дисциплинарной ответственности и процедурных вопросов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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