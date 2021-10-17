https://sputnik-georgia.ru/20211017/videomost-s-uchastiem-rossiyskogo-senatora-zasluzhennogo-vracha-rossii-vladimira-kruglogo-260621343.html

Видеомост с участием российского сенатора, заслуженного врача России Владимира Круглого

Видеомост с участием российского сенатора, заслуженного врача России Владимира Круглого

Видеомост Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан – Тбилиси состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в понедельник, 18 октября, в 16:00 по... 17.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-17T13:05+0400

2021-10-17T13:05+0400

2021-10-17T13:05+0400

пресс-центр

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/11/260621310_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e262e09f9f4415ccce7009efccbc2027.jpg

В ходе видеомоста речь пойдет, в частности, об очередном пике заболеваемости COVID-19 и росте статистики смертности, о вакцинах, вакцинации и ревакцинации.Что такое экспресс-тестирование, как оно работает и в чем его преимущество? Надо ли тестировать детей?Почему вакцину "Спутник Лайт" называют в народе "молодежной"?Когда ЕС и Россия закроют вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации?На эти и другие вопросы журналистов ответит российский сенатор, врач-педиатр, заслуженный врач России Владимир Круглый.Пресс-конференция будет транслироваться в на сайте Sputnik Грузия.Коллеги, вопросы можете отправлять по почте media@sputnik-georgia.com, а также написать в Telegram @sputnikgeopc_bot.Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19