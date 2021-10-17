https://sputnik-georgia.ru/20211017/videomost-s-uchastiem-rossiyskogo-senatora-zasluzhennogo-vracha-rossii-vladimira-kruglogo-260621343.html
Видеомост с участием российского сенатора, заслуженного врача России Владимира Круглого
Видеомост с участием российского сенатора, заслуженного врача России Владимира Круглого
Видеомост Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан – Тбилиси состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в понедельник, 18 октября, в 16:00 по... 17.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-17T13:05+0400
2021-10-17T13:05+0400
2021-10-17T13:05+0400
пресс-центр
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/11/260621310_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e262e09f9f4415ccce7009efccbc2027.jpg
В ходе видеомоста речь пойдет, в частности, об очередном пике заболеваемости COVID-19 и росте статистики смертности, о вакцинах, вакцинации и ревакцинации.Что такое экспресс-тестирование, как оно работает и в чем его преимущество? Надо ли тестировать детей?Почему вакцину "Спутник Лайт" называют в народе "молодежной"?Когда ЕС и Россия закроют вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации?На эти и другие вопросы журналистов ответит российский сенатор, врач-педиатр, заслуженный врач России Владимир Круглый.Пресс-конференция будет транслироваться в на сайте Sputnik Грузия.Коллеги, вопросы можете отправлять по почте media@sputnik-georgia.com, а также написать в Telegram @sputnikgeopc_bot.Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/11/260621310_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9bbde694412f8fa268e1e903788543c5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Видеомост с участием российского сенатора, заслуженного врача России Владимира Круглого
Видеомост Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан – Тбилиси состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в понедельник, 18 октября, в 16:00 по тбилисскому времени
В ходе видеомоста речь пойдет, в частности, об очередном пике заболеваемости COVID-19 и росте статистики смертности, о вакцинах, вакцинации и ревакцинации.
Что такое экспресс-тестирование, как оно работает и в чем его преимущество? Надо ли тестировать детей?
Почему вакцину "Спутник Лайт" называют в народе "молодежной"?
Когда ЕС и Россия закроют вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации?
На эти и другие вопросы журналистов ответит российский сенатор, врач-педиатр, заслуженный врач России Владимир Круглый.
Пресс-конференция будет транслироваться в на сайте Sputnik Грузия.
Коллеги, вопросы можете отправлять по почте media@sputnik-georgia.com, а также написать в Telegram @sputnikgeopc_bot.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.
E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.