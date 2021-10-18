https://sputnik-georgia.ru/20211018/delegatsiya-parlamenta-gruzii-sovershit-ofitsialnyy-vizit-v-turtsiyu-260628786.html

Делегация парламента Грузии совершит официальный визит в Турцию

Делегация парламента Грузии совершит официальный визит в Турцию

В рамках визита состоится ежегодная трехсторонняя встреча председателей комитетов по иностранным делам Грузии, Азербайджана и Турции 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T08:32+0400

2021-10-18T08:32+0400

2021-10-18T08:32+0400

грузия

азербайджан

турция

парламент грузии

внешняя политика грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23031/00/230310001_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_42997b8a781073e8fda8bb7a4a2533f3.jpg

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Парламентская делегация Грузии 18-19 октября посетит Анкару с официальным визитом, информацию распространяет пресс-служба парламента.По информации пресс-службы, в рамках визита состоится ежегодная трехсторонняя встреча председателей комитетов по иностранным делам Грузии, Азербайджана и Турции. Стороны обсудят важные вопросы повестки дня трехстороннего сотрудничества, вызовы в Черноморском регионе, возможности для укрепление регионального сотрудничества.В состав грузинской парламентской делегации входят: председатель комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе, заместитель председателя комитета по международным отношениям Давид Зилфимиани и член комитета по международным отношениям Григол Вашадзе.Министры обороны Грузии, Азербайджана и Турции подписали документ о сотрудничестве >>По данным пресс-службы, это девятая встреча представителей законодательных органов трех стран, где стороны имеют возможность обсудить текущие процессы в регионе, важные аспекты трехстороннего стратегического партнерства и дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

азербайджан

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, азербайджан, турция, парламент грузии, внешняя политика грузии