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Делегация парламента Грузии совершит официальный визит в Турцию
Делегация парламента Грузии совершит официальный визит в Турцию
В рамках визита состоится ежегодная трехсторонняя встреча председателей комитетов по иностранным делам Грузии, Азербайджана и Турции 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T08:32+0400
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турция
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Парламентская делегация Грузии 18-19 октября посетит Анкару с официальным визитом, информацию распространяет пресс-служба парламента.По информации пресс-службы, в рамках визита состоится ежегодная трехсторонняя встреча председателей комитетов по иностранным делам Грузии, Азербайджана и Турции. Стороны обсудят важные вопросы повестки дня трехстороннего сотрудничества, вызовы в Черноморском регионе, возможности для укрепление регионального сотрудничества.В состав грузинской парламентской делегации входят: председатель комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе, заместитель председателя комитета по международным отношениям Давид Зилфимиани и член комитета по международным отношениям Григол Вашадзе.Министры обороны Грузии, Азербайджана и Турции подписали документ о сотрудничестве &gt;&gt;По данным пресс-службы, это девятая встреча представителей законодательных органов трех стран, где стороны имеют возможность обсудить текущие процессы в регионе, важные аспекты трехстороннего стратегического партнерства и дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, азербайджан, турция, парламент грузии, внешняя политика грузии

Делегация парламента Грузии совершит официальный визит в Турцию

08:32 18.10.2021
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© Sputnik / Alexander ImedashviliФлаги на встрече делегаций Азербайджана, Грузии и Турции
Флаги на встрече делегаций Азербайджана, Грузии и Турции - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В рамках визита состоится ежегодная трехсторонняя встреча председателей комитетов по иностранным делам Грузии, Азербайджана и Турции
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Парламентская делегация Грузии 18-19 октября посетит Анкару с официальным визитом, информацию распространяет пресс-служба парламента.
По информации пресс-службы, в рамках визита состоится ежегодная трехсторонняя встреча председателей комитетов по иностранным делам Грузии, Азербайджана и Турции. Стороны обсудят важные вопросы повестки дня трехстороннего сотрудничества, вызовы в Черноморском регионе, возможности для укрепление регионального сотрудничества.

"Также состоятся двусторонние встречи со спикером парламента Турции, руководителем группы дружбы с Грузией, председателем комитета по иностранным делам и членами комитета, где будут обсуждаться вопросы грузино-турецкого стратегического партнерства и углубления отношений между законодательными органами", – говорится в распространенном заявлении.

В состав грузинской парламентской делегации входят: председатель комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе, заместитель председателя комитета по международным отношениям Давид Зилфимиани и член комитета по международным отношениям Григол Вашадзе.
Министры обороны Грузии, Азербайджана и Турции подписали документ о сотрудничестве >>
По данным пресс-службы, это девятая встреча представителей законодательных органов трех стран, где стороны имеют возможность обсудить текущие процессы в регионе, важные аспекты трехстороннего стратегического партнерства и дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества.
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