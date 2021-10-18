https://sputnik-georgia.ru/20211018/zvezda-garri-pottera-emma-uotson-zatmila-keyt-middlton-na-premii-260635513.html

Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон затмила Кейт Миддлтон на премии

Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон затмила Кейт Миддлтон на премии

31-летняя актриса появилась на публике впервые за долгое время и удивила присутствующих и поклонников в Сети 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T12:46+0400

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2021-10-18T12:46+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Британская актриса Эмма Уотсон впервые за долгое время вышла на публику и удивила всех – звезда "Гарри Поттера" затмила герцогиню Кейт Миддлтон на важной премии. В Лондоне состоялась церемония вручения экологической премии под названием Earthshot Prize. На мероприятие приехали учредители мероприятия Кейт Миддлтон и принц Уильям. Герцогиня блистала в роскошном платье, а герцог – в бархатном пиджаке. Но внимание всех фотографов и поклонников было приковано к звезде "Гарри Поттера" Эмме Уотсон. Дело в том, что актриса редко выходит в свет, к тому же в таких невероятных нарядах. На зеленой дорожке звезда показалась в белом топе с открытой спиной и длинным шлейфом, а также черных брюках. Актриса с удовольствием позировала фоторепортерам, демонстрируя необычный образ. Необычный наряд звезда разбавила многочисленными аксессуарами – кольцами, браслетами и серьгами. "Задача приковывать взгляды – выполнена", "Она выглядит круче, чем Кейт", "Смелый образ", "Не могу понять, нравится или нет", "Гермиона уже не та", – прокомментировали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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