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Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон затмила Кейт Миддлтон на премии
Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон затмила Кейт Миддлтон на премии
31-летняя актриса появилась на публике впервые за долгое время и удивила присутствующих и поклонников в Сети 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T12:46+0400
2021-10-18T12:46+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Британская актриса Эмма Уотсон впервые за долгое время вышла на публику и удивила всех – звезда "Гарри Поттера" затмила герцогиню Кейт Миддлтон на важной премии. В Лондоне состоялась церемония вручения экологической премии под названием Earthshot Prize. На мероприятие приехали учредители мероприятия Кейт Миддлтон и принц Уильям. Герцогиня блистала в роскошном платье, а герцог – в бархатном пиджаке. Но внимание всех фотографов и поклонников было приковано к звезде "Гарри Поттера" Эмме Уотсон. Дело в том, что актриса редко выходит в свет, к тому же в таких невероятных нарядах. На зеленой дорожке звезда показалась в белом топе с открытой спиной и длинным шлейфом, а также черных брюках. Актриса с удовольствием позировала фоторепортерам, демонстрируя необычный образ. Необычный наряд звезда разбавила многочисленными аксессуарами – кольцами, браслетами и серьгами. "Задача приковывать взгляды – выполнена", "Она выглядит круче, чем Кейт", "Смелый образ", "Не могу понять, нравится или нет", "Гермиона уже не та", – прокомментировали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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зарубежные звезды

Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон затмила Кейт Миддлтон на премии

12:46 18.10.2021
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© AP Photo / Joel Ryan/InvisionАктриса Эмма Уотсон на GQ Men of the Year Awards в Лондоне
Актриса Эмма Уотсон на GQ Men of the Year Awards в Лондоне - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© AP Photo / Joel Ryan/Invision
31-летняя актриса появилась на публике впервые за долгое время и удивила присутствующих и поклонников в Сети
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Британская актриса Эмма Уотсон впервые за долгое время вышла на публику и удивила всех – звезда "Гарри Поттера" затмила герцогиню Кейт Миддлтон на важной премии.
В Лондоне состоялась церемония вручения экологической премии под названием Earthshot Prize. На мероприятие приехали учредители мероприятия Кейт Миддлтон и принц Уильям.
Герцогиня блистала в роскошном платье, а герцог – в бархатном пиджаке. Но внимание всех фотографов и поклонников было приковано к звезде "Гарри Поттера" Эмме Уотсон.
Дело в том, что актриса редко выходит в свет, к тому же в таких невероятных нарядах. На зеленой дорожке звезда показалась в белом топе с открытой спиной и длинным шлейфом, а также черных брюках. Актриса с удовольствием позировала фоторепортерам, демонстрируя необычный образ.
Необычный наряд звезда разбавила многочисленными аксессуарами – кольцами, браслетами и серьгами.
"Задача приковывать взгляды – выполнена", "Она выглядит круче, чем Кейт", "Смелый образ", "Не могу понять, нравится или нет", "Гермиона уже не та", – прокомментировали в Сети.
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