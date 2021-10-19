https://sputnik-georgia.ru/20211019/press-konferentsiya-aktera-olega-palmova-v-tbilisi-260758297.html

Пресс-конференция актера Олега Пальмова в Тбилиси

Пресс-конференция актера Олега Пальмова в Тбилиси

Пресс-конференция актера театра и кино, педагога Олега Пальмова (Санкт-Петербург) состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 20 октября, в... 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T15:53+0400

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Встречи с выдающимися деятелями российской культуры – театра, литературы, науки – пройдут в рамках культурно-образовательного проекта "Беседы за круглым столом", который стартовал в Тбилиси 17 октября.Организаторами мероприятия, направленного на активизацию русско-грузинских культурных связей, являются Международный культурно-просветительский Союз "Русский клуб" при поддержке фонда "Русский мир". Информационный партнер проекта – международное информационное агентство и радио Sputnik Грузия.В течение двух месяцев перед тбилисской общественностью выступят актер театра и кино, педагог Олег Пальмов (Санкт-Петербург); режиссер, исследователь театра, руководитель актерской мастерской Российского государственного института исполнительских искусств, доктор искусствоведения Сергей Черкасский (Санкт-Петербург); поэт, драматург, киносценарист Елена Исаева (Москва); доктор филологических наук, заведующая отделом культуры российского зарубежья научно-исследовательского центра при Доме русского зарубежья имени А. Солженицына Татьяна Марченко (Москва).О начале проекта и планируемых мероприятиях расскажут участники пресс-конференции:– актер театра и кино, педагог Олег ПАЛЬМОВ;– заведующая литературной частью театра имени А. С. Грибоедова Нина ЗАРДАЛИШВИЛИ-ШАДУРИ.Пресс-конференция пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.Справки по телефонам: 555 90 89 77.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

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культура, россия, анонсы , новости, грузия