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Пресс-конференция актера Олега Пальмова в Тбилиси
Пресс-конференция актера Олега Пальмова в Тбилиси
Пресс-конференция актера театра и кино, педагога Олега Пальмова (Санкт-Петербург) состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 20 октября, в... 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T15:53+0400
2021-10-19T15:56+0400
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Встречи с выдающимися деятелями российской культуры – театра, литературы, науки – пройдут в рамках культурно-образовательного проекта "Беседы за круглым столом", который стартовал в Тбилиси 17 октября.Организаторами мероприятия, направленного на активизацию русско-грузинских культурных связей, являются Международный культурно-просветительский Союз "Русский клуб" при поддержке фонда "Русский мир". Информационный партнер проекта – международное информационное агентство и радио Sputnik Грузия.В течение двух месяцев перед тбилисской общественностью выступят актер театра и кино, педагог Олег Пальмов (Санкт-Петербург); режиссер, исследователь театра, руководитель актерской мастерской Российского государственного института исполнительских искусств, доктор искусствоведения Сергей Черкасский (Санкт-Петербург); поэт, драматург, киносценарист Елена Исаева (Москва); доктор филологических наук, заведующая отделом культуры российского зарубежья научно-исследовательского центра при Доме русского зарубежья имени А. Солженицына Татьяна Марченко (Москва).О начале проекта и планируемых мероприятиях расскажут участники пресс-конференции:– актер театра и кино, педагог Олег ПАЛЬМОВ;– заведующая литературной частью театра имени А. С. Грибоедова Нина ЗАРДАЛИШВИЛИ-ШАДУРИ.Пресс-конференция пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.Справки по телефонам: 555 90 89 77.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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культура, россия, анонсы , новости, грузия

Пресс-конференция актера Олега Пальмова в Тбилиси

15:53 19.10.2021 (обновлено: 15:56 19.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerSputnikPro - микрофон в международном пресс-центре Sputnik Грузия
SputnikPro - микрофон в международном пресс-центре Sputnik Грузия - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Пресс-конференция актера театра и кино, педагога Олега Пальмова (Санкт-Петербург) состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 20 октября, в 11:00
Встречи с выдающимися деятелями российской культуры – театра, литературы, науки – пройдут в рамках культурно-образовательного проекта "Беседы за круглым столом", который стартовал в Тбилиси 17 октября.
Организаторами мероприятия, направленного на активизацию русско-грузинских культурных связей, являются Международный культурно-просветительский Союз "Русский клуб" при поддержке фонда "Русский мир". Информационный партнер проекта – международное информационное агентство и радио Sputnik Грузия.
В течение двух месяцев перед тбилисской общественностью выступят актер театра и кино, педагог Олег Пальмов (Санкт-Петербург); режиссер, исследователь театра, руководитель актерской мастерской Российского государственного института исполнительских искусств, доктор искусствоведения Сергей Черкасский (Санкт-Петербург); поэт, драматург, киносценарист Елена Исаева (Москва); доктор филологических наук, заведующая отделом культуры российского зарубежья научно-исследовательского центра при Доме русского зарубежья имени А. Солженицына Татьяна Марченко (Москва).
О начале проекта и планируемых мероприятиях расскажут участники пресс-конференции:
– актер театра и кино, педагог Олег ПАЛЬМОВ;
– заведующая литературной частью театра имени А. С. Грибоедова Нина ЗАРДАЛИШВИЛИ-ШАДУРИ.
Пресс-конференция пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.
Справки по телефонам: 555 90 89 77.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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