https://sputnik-georgia.ru/20211019/press-konferentsiya-aktera-olega-palmova-v-tbilisi-260758297.html
Пресс-конференция актера Олега Пальмова в Тбилиси
Пресс-конференция актера Олега Пальмова в Тбилиси
Пресс-конференция актера театра и кино, педагога Олега Пальмова (Санкт-Петербург) состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 20 октября, в... 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T15:53+0400
2021-10-19T15:53+0400
2021-10-19T15:56+0400
пресс-центр
культура
россия
анонсы
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23975/12/239751267_0:210:2000:1335_1920x0_80_0_0_63e2594f7f2fb9bc37488244eae85952.jpg
Встречи с выдающимися деятелями российской культуры – театра, литературы, науки – пройдут в рамках культурно-образовательного проекта "Беседы за круглым столом", который стартовал в Тбилиси 17 октября.Организаторами мероприятия, направленного на активизацию русско-грузинских культурных связей, являются Международный культурно-просветительский Союз "Русский клуб" при поддержке фонда "Русский мир". Информационный партнер проекта – международное информационное агентство и радио Sputnik Грузия.В течение двух месяцев перед тбилисской общественностью выступят актер театра и кино, педагог Олег Пальмов (Санкт-Петербург); режиссер, исследователь театра, руководитель актерской мастерской Российского государственного института исполнительских искусств, доктор искусствоведения Сергей Черкасский (Санкт-Петербург); поэт, драматург, киносценарист Елена Исаева (Москва); доктор филологических наук, заведующая отделом культуры российского зарубежья научно-исследовательского центра при Доме русского зарубежья имени А. Солженицына Татьяна Марченко (Москва).О начале проекта и планируемых мероприятиях расскажут участники пресс-конференции:– актер театра и кино, педагог Олег ПАЛЬМОВ;– заведующая литературной частью театра имени А. С. Грибоедова Нина ЗАРДАЛИШВИЛИ-ШАДУРИ.Пресс-конференция пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.Справки по телефонам: 555 90 89 77.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23975/12/239751267_220:0:2000:1335_1920x0_80_0_0_73f4e879a979bd1576bb29a75c9f143b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, россия, анонсы , новости, грузия
Пресс-конференция актера Олега Пальмова в Тбилиси
15:53 19.10.2021 (обновлено: 15:56 19.10.2021)
Пресс-конференция актера театра и кино, педагога Олега Пальмова (Санкт-Петербург) состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 20 октября, в 11:00
Встречи с выдающимися деятелями российской культуры – театра, литературы, науки – пройдут в рамках культурно-образовательного проекта "Беседы за круглым столом", который стартовал в Тбилиси 17 октября.
Организаторами мероприятия, направленного на активизацию русско-грузинских культурных связей, являются Международный культурно-просветительский Союз "Русский клуб" при поддержке фонда "Русский мир". Информационный партнер проекта – международное информационное агентство и радио Sputnik Грузия.
В течение двух месяцев перед тбилисской общественностью выступят актер театра и кино, педагог Олег Пальмов (Санкт-Петербург); режиссер, исследователь театра, руководитель актерской мастерской Российского государственного института исполнительских искусств, доктор искусствоведения Сергей Черкасский (Санкт-Петербург); поэт, драматург, киносценарист Елена Исаева (Москва); доктор филологических наук, заведующая отделом культуры российского зарубежья научно-исследовательского центра при Доме русского зарубежья имени А. Солженицына Татьяна Марченко (Москва).
О начале проекта и планируемых мероприятиях расскажут участники пресс-конференции:
– актер театра и кино, педагог Олег ПАЛЬМОВ;
– заведующая литературной частью театра имени А. С. Грибоедова Нина ЗАРДАЛИШВИЛИ-ШАДУРИ.
Пресс-конференция пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.
Справки по телефонам: 555 90 89 77.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.