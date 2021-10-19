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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T07:01+0400
2021-10-19T09:39+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю выросла на 0,06% и составила 101,04 доллара с доходностью 2,51%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt &amp; Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,12%, торги закрылись с доходностью 2,3% по цене 106,37 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,9 пункта с доходностью 4,82%, за неделю цена повысилась на 0,02%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии &gt;&gt;Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,16% до 101,66 пункта, доходность составила 3,72%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 4,11% и составила 15,4 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 113 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,34-15,95 фунта за акцию.Акции госкомпаний планируется вынести на рынок капитала к 2025 году &gt;&gt;Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 4,26% и составила 6,37 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 269 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,11-6,45 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 1,9% до 14,98 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 111 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,26-14,98 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, "банк грузии", еврооблигации, tbc bank

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

07:01 19.10.2021 (обновлено: 09:39 19.10.2021)
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© AFP / CHRIS J RATCLIFFEТрейдеры и торги. Лондонская фондовая биржа
Трейдеры и торги. Лондонская фондовая биржа - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© AFP / CHRIS J RATCLIFFE
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю выросла на 0,06% и составила 101,04 доллара с доходностью 2,51%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги корпоративными облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,12%, торги закрылись с доходностью 2,3% по цене 106,37 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,9 пункта с доходностью 4,82%, за неделю цена повысилась на 0,02%.
Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>
Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,16% до 101,66 пункта, доходность составила 3,72%.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 4,11% и составила 15,4 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 113 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,34-15,95 фунта за акцию.
Акции госкомпаний планируется вынести на рынок капитала к 2025 году >>
Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 4,26% и составила 6,37 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 269 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,11-6,45 фунта.
Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 1,9% до 14,98 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 111 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,26-14,98 фунта за акцию.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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