https://sputnik-georgia.ru/20211019/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-260655278.html

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T07:01+0400

2021-10-19T07:01+0400

2021-10-19T09:39+0400

экономика

новости

грузия

"банк грузии"

еврооблигации

tbc bank

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0c/260459553_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_c11e9b1448de36c67095a4ba8feedd87.jpg

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю выросла на 0,06% и составила 101,04 доллара с доходностью 2,51%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,12%, торги закрылись с доходностью 2,3% по цене 106,37 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,9 пункта с доходностью 4,82%, за неделю цена повысилась на 0,02%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,16% до 101,66 пункта, доходность составила 3,72%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 4,11% и составила 15,4 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 113 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,34-15,95 фунта за акцию.Акции госкомпаний планируется вынести на рынок капитала к 2025 году >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 4,26% и составила 6,37 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 269 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,11-6,45 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 1,9% до 14,98 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 111 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,26-14,98 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, "банк грузии", еврооблигации, tbc bank