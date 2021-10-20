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Близ границы России с Грузией произошло землетрясение
Близ границы России с Грузией произошло землетрясение
Толчки были зафиксированы в Чечне в 45 километрах от границы Грузии 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T09:30+0400
2021-10-20T09:30+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Землетрясение произошло в России на территории Чечни, в 45 километрах от границы Грузии в 8:45 по тбилисскому времени.Магнитуда землетрясения составила 4.9, говорится на сайте грузинского Национального центра сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы на глубине 13 километров.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, землетрясение
Близ границы России с Грузией произошло землетрясение
09:30 20.10.2021 (обновлено: 09:54 20.10.2021)
Толчки были зафиксированы в Чечне в 45 километрах от границы Грузии
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Землетрясение произошло в России на территории Чечни, в 45 километрах от границы Грузии в 8:45 по тбилисскому времени.
Магнитуда землетрясения составила 4.9, говорится на сайте
грузинского Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы на глубине 13 километров.
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