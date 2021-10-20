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Близ границы России с Грузией произошло землетрясение
Близ границы России с Грузией произошло землетрясение
Толчки были зафиксированы в Чечне в 45 километрах от границы Грузии 20.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Землетрясение произошло в России на территории Чечни, в 45 километрах от границы Грузии в 8:45 по тбилисскому времени.Магнитуда землетрясения составила 4.9, говорится на сайте грузинского Национального центра сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы на глубине 13 километров.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, землетрясение

Близ границы России с Грузией произошло землетрясение

09:30 20.10.2021 (обновлено: 09:54 20.10.2021)
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CC BY 2.0 / Marcin Wichary / seiso sensorРабота сейсмографа
Работа сейсмографа - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
CC BY 2.0 / Marcin Wichary / seiso sensor
Толчки были зафиксированы в Чечне в 45 километрах от границы Грузии
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Землетрясение произошло в России на территории Чечни, в 45 километрах от границы Грузии в 8:45 по тбилисскому времени.
Магнитуда землетрясения составила 4.9, говорится на сайте грузинского Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы на глубине 13 километров.
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