https://sputnik-georgia.ru/20211020/bliz-granitsy-rossii-s-gruziey-proizoshlo-zemletryasenie-261316228.html

Близ границы России с Грузией произошло землетрясение

Близ границы России с Грузией произошло землетрясение

Толчки были зафиксированы в Чечне в 45 километрах от границы Грузии 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T09:30+0400

2021-10-20T09:30+0400

2021-10-20T09:54+0400

новости

грузия

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23532/04/235320478_0:200:3874:2379_1920x0_80_0_0_cda716c9ee66c7522eaa4c010f319394.jpg

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Землетрясение произошло в России на территории Чечни, в 45 километрах от границы Грузии в 8:45 по тбилисскому времени.Магнитуда землетрясения составила 4.9, говорится на сайте грузинского Национального центра сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы на глубине 13 километров.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, землетрясение