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Еще одно землетрясение, на этот раз в Грузии
Еще одно землетрясение, на этот раз в Грузии
Эпицентр землетрясения находился в селе Самеба в восточной части страны 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T13:12+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Грузии в 12:32 по тбилисскому времени, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения находился в селе Самеба, в 25 километрах юго-западнее Дманиси (Восточная Грузия).Еще одно землетрясение сегодня произошло в 8:45 по тбилисскому времени близ российско-грузинской границы в Чечне. Его магнитуда составляла 4.9.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Еще одно землетрясение, на этот раз в Грузии

13:12 20.10.2021
280
CC BY-SA 3.0 / Yamaguchi / Kinemetrics seismographСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
CC BY-SA 3.0 / Yamaguchi / Kinemetrics seismograph
Эпицентр землетрясения находился в селе Самеба в восточной части страны
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Грузии в 12:32 по тбилисскому времени, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения находился в селе Самеба, в 25 километрах юго-западнее Дманиси (Восточная Грузия).
Еще одно землетрясение сегодня произошло в 8:45 по тбилисскому времени близ российско-грузинской границы в Чечне. Его магнитуда составляла 4.9.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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