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Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Армении, пятеро погибших
Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Армении, пятеро погибших
Микроавтобус "Газель" выехал за пределы проезжей части и перевернулся 20.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Пять человек погибли, еще 13 пострадали в результате аварии с микроавтобусом в Армении, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу национального МЧС.Инцидент произошел в среду на рассвете на 50-м километре автодороге Ереван-Гюмри.Отмечается, что 10 пострадавших доставлены в ереванский медцентр "Армения", трое – в больницу города Аштарак.Причины ДТП выясняются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, в мире, армения

Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Армении, пятеро погибших

11:38 20.10.2021 (обновлено: 11:40 20.10.2021)
70
© photo: Sputnik / Asatur EsayantsПолиция и скорая помощь в Армении
Полиция и скорая помощь в Армении - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
© photo: Sputnik / Asatur Esayants
Микроавтобус "Газель" выехал за пределы проезжей части и перевернулся
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Пять человек погибли, еще 13 пострадали в результате аварии с микроавтобусом в Армении, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу национального МЧС.
Инцидент произошел в среду на рассвете на 50-м километре автодороге Ереван-Гюмри.

"Микроавтобус "Газель" выехал за пределы проезжей части и перевернулся. По предварительным данным, в результате ДТП пять человек погибли, 13 пострадали", – говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что 10 пострадавших доставлены в ереванский медцентр "Армения", трое – в больницу города Аштарак.
Причины ДТП выясняются.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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