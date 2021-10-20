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Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Армении, пятеро погибших
Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Армении, пятеро погибших
Микроавтобус "Газель" выехал за пределы проезжей части и перевернулся 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T11:38+0400
2021-10-20T11:38+0400
2021-10-20T11:40+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Пять человек погибли, еще 13 пострадали в результате аварии с микроавтобусом в Армении, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу национального МЧС.Инцидент произошел в среду на рассвете на 50-м километре автодороге Ереван-Гюмри.Отмечается, что 10 пострадавших доставлены в ереванский медцентр "Армения", трое – в больницу города Аштарак.Причины ДТП выясняются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, в мире, армения
Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Армении, пятеро погибших
11:38 20.10.2021 (обновлено: 11:40 20.10.2021)
Микроавтобус "Газель" выехал за пределы проезжей части и перевернулся
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik.
Пять человек погибли, еще 13 пострадали в результате аварии с микроавтобусом в Армении, сообщает Sputnik Армения
со ссылкой на пресс-службу национального МЧС.
Инцидент произошел в среду на рассвете на 50-м километре автодороге Ереван-Гюмри.
"Микроавтобус "Газель" выехал за пределы проезжей части и перевернулся. По предварительным данным, в результате ДТП пять человек погибли, 13 пострадали", – говорится в сообщении МЧС.
Отмечается, что 10 пострадавших доставлены в ереванский медцентр "Армения", трое – в больницу города Аштарак.
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