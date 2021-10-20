https://sputnik-georgia.ru/20211020/mikroavtobus-s-passazhirami-perevernulsya-v-armenii-pyatero-pogibshikh-261319552.html

Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Армении, пятеро погибших

Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Армении, пятеро погибших

Микроавтобус "Газель" выехал за пределы проезжей части и перевернулся 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T11:38+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Пять человек погибли, еще 13 пострадали в результате аварии с микроавтобусом в Армении, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу национального МЧС.Инцидент произошел в среду на рассвете на 50-м километре автодороге Ереван-Гюмри.Отмечается, что 10 пострадавших доставлены в ереванский медцентр "Армения", трое – в больницу города Аштарак.Причины ДТП выясняются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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