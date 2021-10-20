https://sputnik-georgia.ru/20211020/sbornaya-gruzii-po-futbolu-provedet-tovarischeskiy-match-s-uzbekistanom-261313287.html
Сборная Грузии по футболу проведет товарищеский матч с Узбекистаном
Сборная Грузии по футболу проведет товарищеский матч с Узбекистаном
Ранее, 11 ноября, подопечные Вилли Саньоля дома сыграют с командой Швеции в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 в группе "В" 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T07:31+0400
2021-10-20T07:31+0400
2021-10-20T07:31+0400
грузия
футбол
узбекистан
товарищеский матч
сборная грузии по футболу
спорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0f/250052922_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_55d52417a09e8bfedc9fa5559104410b.jpg
ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Федерации Грузии и Узбекистана по футболу договорились о проведении товарищеского матча между национальными сборными, говорится в сообщении пресс-службы ФФГ.Тест-матч между сборными Грузии и Узбекистана состоится 15 ноября в Тбилиси.Для сборной Грузии эта встреча станет заключительной в текущем календарном году. До этого, 11 ноября, подопечные Вилли Саньоля дома сыграют с командой Швеции в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 в группе "В".В 2021 году сборная Грузии провела 10 матчей – семь в квалификации ЧМ-2022 и три товарищеских. Грузинские футболисты одержали две победы – над Румынией 2:1 в тест-матче и над Косово (2:1) в отборочной игре. С Грецией была зафиксирована ничья (1:1), а все остальные матчи сборная Грузии проиграла.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211013/dolgozhdannaya-pobeda-sbornaya-gruzii-po-futbolu-obygrala-kosovo-260492819.html
узбекистан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0f/250052922_16:0:1155:854_1920x0_80_0_0_ab4a031b863705017d49b6f684285003.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, футбол, узбекистан, товарищеский матч, сборная грузии по футболу, спорт, новости
Сборная Грузии по футболу проведет товарищеский матч с Узбекистаном
Ранее, 11 ноября, подопечные Вилли Саньоля дома сыграют с командой Швеции в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 в группе "В"
ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik.
Федерации Грузии и Узбекистана по футболу договорились о проведении товарищеского матча между национальными сборными, говорится в сообщении
пресс-службы ФФГ.
Тест-матч между сборными Грузии и Узбекистана состоится 15 ноября в Тбилиси.
Для сборной Грузии эта встреча станет заключительной в текущем календарном году. До этого, 11 ноября, подопечные Вилли Саньоля дома сыграют с командой Швеции в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 в группе "В".
В 2021 году сборная Грузии провела 10 матчей – семь в квалификации ЧМ-2022 и три товарищеских. Грузинские футболисты одержали две победы – над Румынией 2:1 в тест-матче и над Косово (2:1) в отборочной игре. С Грецией была зафиксирована ничья (1:1), а все остальные матчи сборная Грузии проиграла.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.