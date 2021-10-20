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Сборная Грузии по футболу проведет товарищеский матч с Узбекистаном
Сборная Грузии по футболу проведет товарищеский матч с Узбекистаном
Ранее, 11 ноября, подопечные Вилли Саньоля дома сыграют с командой Швеции в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 в группе "В" 20.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-20T07:31+0400
грузия
футбол
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товарищеский матч
сборная грузии по футболу
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ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Федерации Грузии и Узбекистана по футболу договорились о проведении товарищеского матча между национальными сборными, говорится в сообщении пресс-службы ФФГ.Тест-матч между сборными Грузии и Узбекистана состоится 15 ноября в Тбилиси.Для сборной Грузии эта встреча станет заключительной в текущем календарном году. До этого, 11 ноября, подопечные Вилли Саньоля дома сыграют с командой Швеции в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 в группе "В".В 2021 году сборная Грузии провела 10 матчей – семь в квалификации ЧМ-2022 и три товарищеских. Грузинские футболисты одержали две победы – над Румынией 2:1 в тест-матче и над Косово (2:1) в отборочной игре. С Грецией была зафиксирована ничья (1:1), а все остальные матчи сборная Грузии проиграла.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, футбол, узбекистан, товарищеский матч, сборная грузии по футболу, спорт, новости

Сборная Грузии по футболу проведет товарищеский матч с Узбекистаном

07:31 20.10.2021
299
© Sputnik / Alex ShlamovСборная Грузии забила гол противнику. Счет во втором тайме 1:1. Матч между сборными Грузии и Армении по футболу
Сборная Грузии забила гол противнику. Счет во втором тайме 1:1. Матч между сборными Грузии и Армении по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Ранее, 11 ноября, подопечные Вилли Саньоля дома сыграют с командой Швеции в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 в группе "В"
ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Федерации Грузии и Узбекистана по футболу договорились о проведении товарищеского матча между национальными сборными, говорится в сообщении пресс-службы ФФГ.
Тест-матч между сборными Грузии и Узбекистана состоится 15 ноября в Тбилиси.
Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
Долгожданная победа: сборная Грузии по футболу обыграла Косово
13 октября, 01:03
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Для сборной Грузии эта встреча станет заключительной в текущем календарном году. До этого, 11 ноября, подопечные Вилли Саньоля дома сыграют с командой Швеции в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 в группе "В".
В 2021 году сборная Грузии провела 10 матчей – семь в квалификации ЧМ-2022 и три товарищеских. Грузинские футболисты одержали две победы – над Румынией 2:1 в тест-матче и над Косово (2:1) в отборочной игре. С Грецией была зафиксирована ничья (1:1), а все остальные матчи сборная Грузии проиграла.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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