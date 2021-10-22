https://sputnik-georgia.ru/20211022/covid-statistika-gruzii-infitsirovannykh-stalo-menshe-umershikh---bolshe-261394751.html

COVID-статистика Грузии: инфицированных стало меньше, умерших - больше

COVID-статистика Грузии: инфицированных стало меньше, умерших - больше

В клиниках Грузии к этому времени 1 427 тяжелых ковид-пациентов, 302 человека подключены к аппарату искусственного дыхания 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T11:27+0400

2021-10-22T11:27+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. В Грузии из выявленных за последние сутки 4 155 новых случаев 1 352 зафиксированы в Тбилиси, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев выглядит следующим образом: в Аджарии – 143 новых случая за стуки, в Имерети – 777, Квемо Картли – 287, Шида Картли – 306, Гурии – 95, Самегрело - Земо Сванети – 299, Кахети – 669, Мцхета-Мтианети – 96, Самцхе-Джавахети – 95, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 36.Коронавирусом переболела почти половина населения Грузии>>В стране за последние сутки сделано 49 960 тестов на коронавирус: 32 008 – на антиген, 17 952 – ПЦР-теста.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 684 337 случаев инфицирования. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 507 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 624 699 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 40 пациентов, а с начала пандемии – 9 657.На данный момент в Грузии 49 966 активных случаев, из них 5 895 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 427 пациентов тяжелое, из них 302 подключены к аппарату искусственного дыхания. При этом 1 003 пациента находятся в ковид-гостиницах, 43 068 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 48 человек, а в самоизоляции – 38 268.Доля инфицированных из общего числа протестированных по данным на 21 октября составляет 8,32%, за две недели – 8,89%, за семь дней – 8,99%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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