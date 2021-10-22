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Илон Маск может стать первым триллионером в мире
© AFP / BRITTA PEDERSENИлон Маск
© AFP / BRITTA PEDERSEN
Состояние известого предпринимателя растет не по дням, а по часам и скоро подойдет к рекордной цифре
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Американский предприниматель и создатель Tesla Илон Маск идет на рекорд: бизнесмен может стать первым триллионером в мире.
50-летний Маск считается самым известным предпринимателем на планете. Благодаря своим проектам и популярности, он смог построить настоящую империю, которая работает на него самого. Илон продолжает бороться за звание самого богатого человека в мире и становится все ближе к своей цели.
© AP Photo / Matt RourkeГенеральный директор SpaceX и Tesla Motors Илон Маск приветствует поклонников при выходе из центра правосудия (12 июля 2021). Уилмингтон
Генеральный директор SpaceX и Tesla Motors Илон Маск приветствует поклонников при выходе из центра правосудия (12 июля 2021). Уилмингтон
© AP Photo / Matt Rourke
По информации Bloomberg, на сегодня состояние Маска эксперты оценивают в 242 миллиарда долларов.
На днях репортеры The Guardian поговорили с финансовыми аналитиками и узнали, что Маск имеет все шансы стать единственным в мире триллионером. И все благодаря компании Space X.
"Если он и станет триллионером, то точно не из-за Tesla", - отметил специалист Адам Джонс.
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