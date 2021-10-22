https://sputnik-georgia.ru/20211022/ilon-mask-mozhet-stat-pervym-trillionerom-v-mire-261399004.html

Илон Маск может стать первым триллионером в мире

Илон Маск может стать первым триллионером в мире

Состояние известого предпринимателя растет не по дням, а по часам и скоро подойдет к рекордной цифре 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Американский предприниматель и создатель Tesla Илон Маск идет на рекорд: бизнесмен может стать первым триллионером в мире. 50-летний Маск считается самым известным предпринимателем на планете. Благодаря своим проектам и популярности, он смог построить настоящую империю, которая работает на него самого. Илон продолжает бороться за звание самого богатого человека в мире и становится все ближе к своей цели. По информации Bloomberg, на сегодня состояние Маска эксперты оценивают в 242 миллиарда долларов. На днях репортеры The Guardian поговорили с финансовыми аналитиками и узнали, что Маск имеет все шансы стать единственным в мире триллионером. И все благодаря компании Space X. "Если он и станет триллионером, то точно не из-за Tesla", - отметил специалист Адам Джонс.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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