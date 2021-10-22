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Как долго в Грузии сохранится теплая погода - прогнозы синоптиков
Как долго в Грузии сохранится теплая погода - прогнозы синоптиков
Осень подарит еще несколько теплых дней, в отдельные дни столбик термометра поднимется до 22-24 градусов 22.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Теплая и безоблачная погода в Грузии сохранится до 25 октября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.По прогнозам синоптиков, до 25 октября в Грузии сохранится теплая погода, температура воздуха составит +19, +24 градуса.Но уже 25 октября прогнозируют дождь в Западной Грузии, температура воздуха опустится до +12, +17 градусов, временами ожидается сильный ветер.26-27 октября в западной части страны станет прохладнее, но осадков не ожидается. А в некоторых районах Восточной Грузии возможны небольшие осадки. Температура воздуха также снизится на 2-3 градуса.Что касается столицы, в Тбилиси до 25 октября ожидается теплая погода без осадков – воздух прогреется до +20, +22 градусов. Временами будет ветрено.25-27 октября ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит +14, +16 градусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, погода

Как долго в Грузии сохранится теплая погода - прогнозы синоптиков

14:34 22.10.2021
© photo: Sputnik / Giorgi VardzeliДекабрь в столице Грузии
Декабрь в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
© photo: Sputnik / Giorgi Vardzeli
Осень подарит еще несколько теплых дней, в отдельные дни столбик термометра поднимется до 22-24 градусов
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Теплая и безоблачная погода в Грузии сохранится до 25 октября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, до 25 октября в Грузии сохранится теплая погода, температура воздуха составит +19, +24 градуса.
Но уже 25 октября прогнозируют дождь в Западной Грузии, температура воздуха опустится до +12, +17 градусов, временами ожидается сильный ветер.
26-27 октября в западной части страны станет прохладнее, но осадков не ожидается. А в некоторых районах Восточной Грузии возможны небольшие осадки. Температура воздуха также снизится на 2-3 градуса.
Что касается столицы, в Тбилиси до 25 октября ожидается теплая погода без осадков – воздух прогреется до +20, +22 градусов. Временами будет ветрено.
25-27 октября ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит +14, +16 градусов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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