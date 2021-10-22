https://sputnik-georgia.ru/20211022/kak-dolgo-v-gruzii-sokhranitsya-teplaya-pogoda---prognozy-sinoptikov-261401807.html
Как долго в Грузии сохранится теплая погода - прогнозы синоптиков
Как долго в Грузии сохранится теплая погода - прогнозы синоптиков
Осень подарит еще несколько теплых дней, в отдельные дни столбик термометра поднимется до 22-24 градусов 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T14:34+0400
2021-10-22T14:34+0400
2021-10-22T14:34+0400
новости
грузия
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/18/250435728_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_008d14e196bca2a87f785b79ba3445b9.jpg
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Теплая и безоблачная погода в Грузии сохранится до 25 октября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.По прогнозам синоптиков, до 25 октября в Грузии сохранится теплая погода, температура воздуха составит +19, +24 градуса.Но уже 25 октября прогнозируют дождь в Западной Грузии, температура воздуха опустится до +12, +17 градусов, временами ожидается сильный ветер.26-27 октября в западной части страны станет прохладнее, но осадков не ожидается. А в некоторых районах Восточной Грузии возможны небольшие осадки. Температура воздуха также снизится на 2-3 градуса.Что касается столицы, в Тбилиси до 25 октября ожидается теплая погода без осадков – воздух прогреется до +20, +22 градусов. Временами будет ветрено.25-27 октября ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит +14, +16 градусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/18/250435728_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_da133367b7f08dbbffefda49d092c6b7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, погода
Как долго в Грузии сохранится теплая погода - прогнозы синоптиков
Осень подарит еще несколько теплых дней, в отдельные дни столбик термометра поднимется до 22-24 градусов
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik.
Теплая и безоблачная погода в Грузии сохранится до 25 октября, говорится в сообщении
Национального агентства окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, до 25 октября в Грузии сохранится теплая погода, температура воздуха составит +19, +24 градуса.
Но уже 25 октября прогнозируют дождь в Западной Грузии, температура воздуха опустится до +12, +17 градусов, временами ожидается сильный ветер.
26-27 октября в западной части страны станет прохладнее, но осадков не ожидается. А в некоторых районах Восточной Грузии возможны небольшие осадки. Температура воздуха также снизится на 2-3 градуса.
Что касается столицы, в Тбилиси до 25 октября ожидается теплая погода без осадков – воздух прогреется до +20, +22 градусов. Временами будет ветрено.
25-27 октября ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит +14, +16 градусов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.