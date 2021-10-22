https://sputnik-georgia.ru/20211022/kak-dolgo-v-gruzii-sokhranitsya-teplaya-pogoda---prognozy-sinoptikov-261401807.html

Как долго в Грузии сохранится теплая погода - прогнозы синоптиков

Как долго в Грузии сохранится теплая погода - прогнозы синоптиков

Осень подарит еще несколько теплых дней, в отдельные дни столбик термометра поднимется до 22-24 градусов 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T14:34+0400

2021-10-22T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Теплая и безоблачная погода в Грузии сохранится до 25 октября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.По прогнозам синоптиков, до 25 октября в Грузии сохранится теплая погода, температура воздуха составит +19, +24 градуса.Но уже 25 октября прогнозируют дождь в Западной Грузии, температура воздуха опустится до +12, +17 градусов, временами ожидается сильный ветер.26-27 октября в западной части страны станет прохладнее, но осадков не ожидается. А в некоторых районах Восточной Грузии возможны небольшие осадки. Температура воздуха также снизится на 2-3 градуса.Что касается столицы, в Тбилиси до 25 октября ожидается теплая погода без осадков – воздух прогреется до +20, +22 градусов. Временами будет ветрено.25-27 октября ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит +14, +16 градусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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