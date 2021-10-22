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https://sputnik-georgia.ru/20211022/mamu-zlit-opasno-koshka-pokazala-obizhavshim-ee-malysha-sobakam-kto-v-dome-glavnyy--video-261392020.html
Маму злить опасно: кошка показала обижавшим ее малыша собакам, кто в доме главный – видео
Маму злить опасно: кошка показала обижавшим ее малыша собакам, кто в доме главный – видео
Домашние животные – главные герои многих видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T10:46+0400
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Этот урок четвероногие точно усвоят и больше повторять ошибки не будут.На кадрах видно, как две собаки зажались в угол кухни, пытаясь спрятаться друг за другом, а вокруг них ходит рыжая кошка вместе со своим котенком. По словам хозяина питомцев, все они – большая дружная семья. Неизвестно, что именно между питомцами произошло до этого, но, видимо, четвероногие как-то взаимодействовали с котенком, что его маме не понравилось. В результате она их отметелила, показав, кто в доме главный.Между тем, мнение пользователей Сети об этом инциденте разделилось. Одни считают, что хозяева должны были вмешаться в происходящее, потому что собаки очень напуганы, и отругать кошку. Другие же уверены, что такие случаи единичны и чем-то обоснованы, а после все будут жить дружно и в мире.Смотрите на видео также:
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видео, видеоклуб , кошки, собака, видео с животными, вирусные видео

Маму злить опасно: кошка показала обижавшим ее малыша собакам, кто в доме главный – видео

10:46 22.10.2021
105
© TikTok / w0rld_wide_webНе злите маму: кошка преподала урок обижавшим ее котенка собакам – видео
Не злите маму: кошка преподала урок обижавшим ее котенка собакам – видео - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
© TikTok / w0rld_wide_web
Домашние животные – главные герои многих видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру
Этот урок четвероногие точно усвоят и больше повторять ошибки не будут.
 
На кадрах видно, как две собаки зажались в угол кухни, пытаясь спрятаться друг за другом, а вокруг них ходит рыжая кошка вместе со своим котенком. По словам хозяина питомцев, все они – большая дружная семья. Неизвестно, что именно между питомцами произошло до этого, но, видимо, четвероногие как-то взаимодействовали с котенком, что его маме не понравилось. В результате она их отметелила, показав, кто в доме главный.
Между тем, мнение пользователей Сети об этом инциденте разделилось. Одни считают, что хозяева должны были вмешаться в происходящее, потому что собаки очень напуганы, и отругать кошку. Другие же уверены, что такие случаи единичны и чем-то обоснованы, а после все будут жить дружно и в мире.
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