https://sputnik-georgia.ru/20211023/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4-467-261418664.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 467

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 467

За последние 24 часа от коронавируса скончались 42 человека, вылечились 1 790 пациентов 23.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-23T10:49+0400

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 467. Скончались 42 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 688 804 случая заражения.Коронавирусом переболела почти половина населения Грузии>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 790 человек, с начала пандемии – 626 478. Скончались 9 699.За сутки сделано 52 487 тестов, из которых 31 051 на антиген и 21 436 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 8,51%, за последние 14 дней – 8,94%, за последние семь дней – 9,09%.К этому времени в Грузии сделано 1 943 743 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 5 469.В карантине в настоящее время находятся 51 человек, в стационарах – 5 925, в ковид-гостиницах – 993.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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