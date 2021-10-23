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COVID-статистика Грузии: ситуация в регионах ухудшается
COVID-статистика Грузии: ситуация в регионах ухудшается
На данный момент в Грузии состояние 1 425 пациентов тяжелое, из них 304 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 23.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-23T13:01+0400
2021-10-23T13:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 52 487 тестов на коронавирус: 31 051 – на антиген, 21 436 – ПЦР-теста, и выявлено 4 467 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Показатель положительности по данным на 21 октября составляет 8,51 %, за две недели – 8,94%, за семь дней – 9,09%.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 688 804 случаев инфицирования. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 790 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 626 478 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 42 человека, а с начала пандемии – 9 699.Из 4 467 новых случаев заражения, выявленных сегодня в стране, 1 462 случая зарегистрировано в Тбилиси.Ситуация в регионах выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 52 601 активных случая, из них 5 925 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 425 пациентов тяжелое, из них 304 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 993 пациента находятся в ковид-гостиницах. 45 683 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 51 человек, в самоизоляции – 38 248.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

COVID-статистика Грузии: ситуация в регионах ухудшается

13:01 23.10.2021
© photo: Sputnik / Alex ShlamovЭпидемия коронавируса - люди на улице в масках
Эпидемия коронавируса - люди на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
На данный момент в Грузии состояние 1 425 пациентов тяжелое, из них 304 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 52 487 тестов на коронавирус: 31 051 – на антиген, 21 436 – ПЦР-теста, и выявлено 4 467 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Показатель положительности по данным на 21 октября составляет 8,51 %, за две недели – 8,94%, за семь дней – 9,09%.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 688 804 случаев инфицирования. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 790 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 626 478 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 42 человека, а с начала пандемии – 9 699.
Из 4 467 новых случаев заражения, выявленных сегодня в стране, 1 462 случая зарегистрировано в Тбилиси.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
Аджария – 119,
Имерети – 876,
Квемо Картли – 283,
Шида Картли – 300,
Гурия – 78,
Самегрело - Земо Сванети – 322,
Кахети – 734,
Мцхета-Мтианети – 123,
Самцхе-Джавахети – 107,
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 63.
На данный момент в Грузии 52 601 активных случая, из них 5 925 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 425 пациентов тяжелое, из них 304 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 993 пациента находятся в ковид-гостиницах. 45 683 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остается 51 человек, в самоизоляции – 38 248.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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