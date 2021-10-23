https://sputnik-georgia.ru/20211023/covid-statistika-gruzii-situatsiya-v-regionakh-ukhudshaetsya-261420909.html

COVID-статистика Грузии: ситуация в регионах ухудшается

COVID-статистика Грузии: ситуация в регионах ухудшается

На данный момент в Грузии состояние 1 425 пациентов тяжелое, из них 304 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 23.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-23T13:01+0400

2021-10-23T13:01+0400

2021-10-23T13:01+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/15/261386021_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8dd66f7e3ebad515222c6200f2006a1a.jpg

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 52 487 тестов на коронавирус: 31 051 – на антиген, 21 436 – ПЦР-теста, и выявлено 4 467 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Показатель положительности по данным на 21 октября составляет 8,51 %, за две недели – 8,94%, за семь дней – 9,09%.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 688 804 случаев инфицирования. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 790 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 626 478 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 42 человека, а с начала пандемии – 9 699.Из 4 467 новых случаев заражения, выявленных сегодня в стране, 1 462 случая зарегистрировано в Тбилиси.Ситуация в регионах выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 52 601 активных случая, из них 5 925 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 425 пациентов тяжелое, из них 304 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 993 пациента находятся в ковид-гостиницах. 45 683 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 51 человек, в самоизоляции – 38 248.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19