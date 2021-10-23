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Доля Турции во внешнеторговом обороте Грузии составила 15%

Доля Турции во внешнеторговом обороте Грузии составила 15%

В Турцию с начала 2021 года вывезли более 25 тысячи тонн ферросплавов и 1,6 тысячи тонн трикотажных изделий 23.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Турция снова на первом месте - внешнеторговый оборот с соседней страной с начала 2021 года составил примерно 1,5 миллиарда долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 14,8%, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".Торговый оборот между двумя странами вырос на 31,6% по сравнению с январем-августом прошлого года.В Турцию с начала 2021 года вывезли более 25 тысяч тонн ферросплавов, 1,6 тысячи тонн трикотажных изделий, примерно 56,3 тысячи тонн отходов и черного металлолома, 36,4 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродистой стали и 902,8 тонны мужских костюмов, комплектов, трикотажа и вязанных изделий.За этот период из Турции завезли около 35,6 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 325 тонн лекарственных препаратов, более 14,4 тысячи тонн металлоконструкций из черного метала и так далее.В 2020 году Грузия и Турция наторговали примерно на 1,6 миллиарда долларов, на 12,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, Турция в 2020 году была главным торговым партнером Грузии.

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экономика, новости, грузия, турция, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика