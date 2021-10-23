Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211023/dolya-turtsii-vo-vneshnetorgovom-oborote-gruzii-sostavila-15-261417576.html
Доля Турции во внешнеторговом обороте Грузии составила 15%
Доля Турции во внешнеторговом обороте Грузии составила 15%
В Турцию с начала 2021 года вывезли более 25 тысячи тонн ферросплавов и 1,6 тысячи тонн трикотажных изделий 23.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-23T09:01+0400
2021-10-23T09:10+0400
экономика
новости
грузия
турция
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/07/249377312_0:107:3000:1795_1920x0_80_0_0_174cd5c9a4c7c7738f23320e59be88f6.jpg
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Турция снова на первом месте - внешнеторговый оборот с соседней страной с начала 2021 года составил примерно 1,5 миллиарда долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 14,8%, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".Торговый оборот между двумя странами вырос на 31,6% по сравнению с январем-августом прошлого года.В Турцию с начала 2021 года вывезли более 25 тысяч тонн ферросплавов, 1,6 тысячи тонн трикотажных изделий, примерно 56,3 тысячи тонн отходов и черного металлолома, 36,4 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродистой стали и 902,8 тонны мужских костюмов, комплектов, трикотажа и вязанных изделий.За этот период из Турции завезли около 35,6 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 325 тонн лекарственных препаратов, более 14,4 тысячи тонн металлоконструкций из черного метала и так далее.В 2020 году Грузия и Турция наторговали примерно на 1,6 миллиарда долларов, на 12,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, Турция в 2020 году была главным торговым партнером Грузии.
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/07/249377312_232:0:2768:1902_1920x0_80_0_0_d78fd5b9886472b49bbb1a19c68d4207.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, турция, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Доля Турции во внешнеторговом обороте Грузии составила 15%

09:01 23.10.2021 (обновлено: 09:10 23.10.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliГраница Грузии и Турции. ТПП Сарпи. Грузовые трейлеры и фуры везут грузы к границе
Граница Грузии и Турции. ТПП Сарпи. Грузовые трейлеры и фуры везут грузы к границе - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Турцию с начала 2021 года вывезли более 25 тысячи тонн ферросплавов и 1,6 тысячи тонн трикотажных изделий
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Турция снова на первом месте - внешнеторговый оборот с соседней страной с начала 2021 года составил примерно 1,5 миллиарда долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 14,8%, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Торговый оборот между двумя странами вырос на 31,6% по сравнению с январем-августом прошлого года.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-сентябрь 2021 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-сентябрь 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2021
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-сентябрь 2021 года
© Sputnik
В Турцию с начала 2021 года вывезли более 25 тысяч тонн ферросплавов, 1,6 тысячи тонн трикотажных изделий, примерно 56,3 тысячи тонн отходов и черного металлолома, 36,4 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродистой стали и 902,8 тонны мужских костюмов, комплектов, трикотажа и вязанных изделий.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-сентябрь 2021 года, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-сентябрь 2021 года, экспорт - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2021
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-сентябрь 2021 года, экспорт
© Sputnik
За этот период из Турции завезли около 35,6 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 325 тонн лекарственных препаратов, более 14,4 тысячи тонн металлоконструкций из черного метала и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-сентябрь 2021 года, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-сентябрь 2021 года, импорт - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2021
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-сентябрь 2021 года, импорт
© Sputnik
В 2020 году Грузия и Турция наторговали примерно на 1,6 миллиарда долларов, на 12,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, Турция в 2020 году была главным торговым партнером Грузии.
© SputnikС кем и чем торгует Грузия
С кем и чем торгует Грузия - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2021
С кем и чем торгует Грузия
© Sputnik
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:04Курс лари на пятницу – 3,14 GEL/$1
09:01Доля Турции во внешнеторговом обороте Грузии составила 15%
01:02Саакашвили сделали переливание крови в тюрьме
ВчераПоловина учителей в Грузии не прошла минимальный порог в тесте на компетентность
ВчераСлужба Госинспектора изучает законность публикации видео с телефона Саакашвили
ВчераПрокуратура Грузии будет бороться с утечкой материалов из дел
ВчераЯсько заявила об ухудшении состояния Саакашвили
ВчераМиллиард долларов на переселение: из бюджета США профинансируют афганских беженцев
ВчераРебенка убитой в Грузии россиянки отдают под опеку отца
ВчераПервая поездка "Черного Льва"
ВчераС кем и чем торгует Грузия - последние данные
ВчераNational Geographic Traveller посвятил статью Аджарии
ВчераВ ВОЗ заявили о безопасности одновременной прививки от гриппа и коронавируса
ВчераЧрезвычайное положение введено в Молдове из-за угрозы энергетического кризиса
ВчераКто примет участие в "Евровидении - 2022"? Стал известен список стран
ВчераШесть метров в секунду - самая быстрая канатная дорога появится в Сванети
ВчераСаакашвили обещает рассказать всю правду на суде
ВчераПремьер Грузии заявил о бесперспективности оппозиции даже в случае победы на выборах мэра
ВчераВ Японии произошло извержение вулкана Асо - видео
ВчераКак ковид-инфицированным принять участие в выборах? Инструкция ЦИК Грузии