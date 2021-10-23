https://sputnik-georgia.ru/20211023/epidemiolog-koronavirus-v-gruzii-ne-zakonchitsya-261417752.html
Эпидемиолог: коронавирус в Грузии не закончится
Эпидемиолог: коронавирус в Грузии не закончится
Сейчас в Грузии очень плохое, катастрофическое положение – привито всего чуть больше 30%, этого недостаточно, чтобы создать массовый иммунитет, заявил врач 23.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-23T11:31+0400
2021-10-23T11:31+0400
2021-10-23T11:31+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/15/261386021_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8dd66f7e3ebad515222c6200f2006a1a.jpg
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. На фоне игнорирования вакцинации и отсутствия медикаментов для лечения коронавируса новые волны в стране будут продолжаться, заявил глава Тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.Грузия уже вступила в новую пятую волну пандемии коронавируса, считают эксперты и на это указывает, по их мнению, резкий рост числа инфицированных в последние дни.Доля инфицированных из общего числа протестированных по данным на 21 октября составляет 8,32%, за две недели – 8,89%, за семь дней – 8,99%.Коронавирусом переболела почти половина населения Грузии >>По последним данным в Грузии вакцинировано полностью 32,1% населения, тогда как для создания иммунитета населения должно быть привито минимум 60%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/15/261386021_130:0:1570:1080_1920x0_80_0_0_c57208c5022c3ed65c3893b61ee4d25b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Эпидемиолог: коронавирус в Грузии не закончится
Сейчас в Грузии очень плохое, катастрофическое положение – привито всего чуть больше 30%, этого недостаточно, чтобы создать массовый иммунитет, заявил врач
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. На фоне игнорирования вакцинации и отсутствия медикаментов для лечения коронавируса новые волны в стране будут продолжаться, заявил глава Тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.
Грузия уже вступила в новую пятую волну пандемии коронавируса, считают эксперты и на это указывает, по их мнению, резкий рост числа инфицированных в последние дни.
Вакцинация остается единственным реальным путем борьбы с пандемией. Сейчас в Грузии очень плохое, катастрофическое положение. Привито всего 20%, этого недостаточно, чтобы создать массовый иммунитет. На фоне когда население игнорирует вакцинацию и нет медикамента против коронавируса, в Грузии эпидемиологические взрывы не закончатся.
Тенгиз Церцвадзе
директор Тбилисской инфекционной клиники
Доля инфицированных из общего числа протестированных по данным на 21 октября составляет 8,32%, за две недели – 8,89%, за семь дней – 8,99%.
По последним данным в Грузии вакцинировано полностью 32,1% населения, тогда как для создания иммунитета населения должно быть привито минимум 60%.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.