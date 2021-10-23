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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
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Эпидемиолог: коронавирус в Грузии не закончится
Эпидемиолог: коронавирус в Грузии не закончится
Сейчас в Грузии очень плохое, катастрофическое положение – привито всего чуть больше 30%, этого недостаточно, чтобы создать массовый иммунитет, заявил врач 23.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-23T11:31+0400
2021-10-23T11:31+0400
пятая волна
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новости
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вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. На фоне игнорирования вакцинации и отсутствия медикаментов для лечения коронавируса новые волны в стране будут продолжаться, заявил глава Тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.Грузия уже вступила в новую пятую волну пандемии коронавируса, считают эксперты и на это указывает, по их мнению, резкий рост числа инфицированных в последние дни.Доля инфицированных из общего числа протестированных по данным на 21 октября составляет 8,32%, за две недели – 8,89%, за семь дней – 8,99%.Коронавирусом переболела почти половина населения Грузии &gt;&gt;По последним данным в Грузии вакцинировано полностью 32,1% населения, тогда как для создания иммунитета населения должно быть привито минимум 60%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Эпидемиолог: коронавирус в Грузии не закончится

11:31 23.10.2021
© photo: Sputnik / Alex ShlamovЭпидемия коронавируса - люди на улице в масках
Эпидемия коронавируса - люди на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Сейчас в Грузии очень плохое, катастрофическое положение – привито всего чуть больше 30%, этого недостаточно, чтобы создать массовый иммунитет, заявил врач
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. На фоне игнорирования вакцинации и отсутствия медикаментов для лечения коронавируса новые волны в стране будут продолжаться, заявил глава Тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.
Грузия уже вступила в новую пятую волну пандемии коронавируса, считают эксперты и на это указывает, по их мнению, резкий рост числа инфицированных в последние дни.
Вакцинация остается единственным реальным путем борьбы с пандемией. Сейчас в Грузии очень плохое, катастрофическое положение. Привито всего 20%, этого недостаточно, чтобы создать массовый иммунитет. На фоне когда население игнорирует вакцинацию и нет медикамента против коронавируса, в Грузии эпидемиологические взрывы не закончатся.
Тенгиз Церцвадзе - Sputnik Грузия
Тенгиз Церцвадзе
директор Тбилисской инфекционной клиники
Доля инфицированных из общего числа протестированных по данным на 21 октября составляет 8,32%, за две недели – 8,89%, за семь дней – 8,99%.
Коронавирусом переболела почти половина населения Грузии >>
По последним данным в Грузии вакцинировано полностью 32,1% населения, тогда как для создания иммунитета населения должно быть привито минимум 60%.
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