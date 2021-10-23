https://sputnik-georgia.ru/20211023/epidemiolog-koronavirus-v-gruzii-ne-zakonchitsya-261417752.html

Эпидемиолог: коронавирус в Грузии не закончится

Эпидемиолог: коронавирус в Грузии не закончится

Сейчас в Грузии очень плохое, катастрофическое положение – привито всего чуть больше 30%, этого недостаточно, чтобы создать массовый иммунитет, заявил врач 23.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-23T11:31+0400

2021-10-23T11:31+0400

2021-10-23T11:31+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. На фоне игнорирования вакцинации и отсутствия медикаментов для лечения коронавируса новые волны в стране будут продолжаться, заявил глава Тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.Грузия уже вступила в новую пятую волну пандемии коронавируса, считают эксперты и на это указывает, по их мнению, резкий рост числа инфицированных в последние дни.Доля инфицированных из общего числа протестированных по данным на 21 октября составляет 8,32%, за две недели – 8,89%, за семь дней – 8,99%.Коронавирусом переболела почти половина населения Грузии >>По последним данным в Грузии вакцинировано полностью 32,1% населения, тогда как для создания иммунитета населения должно быть привито минимум 60%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19