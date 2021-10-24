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"Ахмат" – "Урал": прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Ахмат" – "Урал": прогноз на матч чемпионата России по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Ахмат" и "Урал" 24.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-24T09:36+0400
2021-10-24T09:36+0400
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Матч XII тура чемпионата России по футболу между грозненским "Ахматом" и екатеринбургским "Уралом" - это встреча двух представителей нижней части турнирной таблицы. "Ахмат" занимает 12 место, а "Урал" - 14. Хотя между клубами всего три очка.К домашней игре против "Урала" "Ахмат" подходит не в лучшем состоянии. В пяти последних матчах РПЛ команда из Грозного потерпела четыре поражения, обыграв на выезде только "Ростов" (2:1). В СМИ уже начали просачиваться слухи о том, что под главным тренером клуба - Андреем Талалаевым – медленно, но верно начинает раскачиваться стул.Что касается "Урала", то конец сентября и октябрь сложились для "шмелей" в принципе неплохо. Подопечные Игоря Шалимова сыграли вничью с "Локомотивом" (0:0) и одержали две победы – над "Арсеналом" (2:0) и "Уфой" (1:0). Серия прервалась только в прошлые выходные, когда "Урал" на своем поле уступил ЦСКА (0:1).В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу "Ахмата" можно поставить с коэффициентом 1,8 (против 5,1 у гостей).Если посмотреть на статистику личных встреч соперников, то в последних пяти матчах наблюдается равенство – по одной домашней победе и три ничьи. Любопытно, но в текущем сезоне "Ахмат" еще ни разу не играл вничью (четыре победы и семь поражений).Обе команды находятся не в лучшей форме, но при этом остро нуждаются в очках. В такой ситуации достаточно непросто сделать прогноз на исход матча. Особенно, если посмотреть на катастрофическую результативность "Урала" - в 11 матчах "шмели" забили всего пять (!) голов.Если же рассмотреть статистику "Ахмата", то в девяти из 11 встреч чемпионата с участием грозненского клуба забивалось два или три гола. Как мне кажется, это оптимальный вариант для ставки и на предстоящую игру, которая вполне может завершиться вничью 1:1.Ставка: в матче будет забито два или три гола за 1,95.
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спорт, футбол, чемпионат россии по футболу, прогнозы результатов футбольных матчей

"Ахмат" – "Урал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

09:36 24.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Stupnikov / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Ахмат" – "Спартак"
Футбол. РПЛ. Матч Ахмат – Спартак - Sputnik Грузия, 1920, 24.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Stupnikov
/
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Ахмат" и "Урал"
Матч XII тура чемпионата России по футболу между грозненским "Ахматом" и екатеринбургским "Уралом" - это встреча двух представителей нижней части турнирной таблицы. "Ахмат" занимает 12 место, а "Урал" - 14. Хотя между клубами всего три очка.
К домашней игре против "Урала" "Ахмат" подходит не в лучшем состоянии. В пяти последних матчах РПЛ команда из Грозного потерпела четыре поражения, обыграв на выезде только "Ростов" (2:1). В СМИ уже начали просачиваться слухи о том, что под главным тренером клуба - Андреем Талалаевым – медленно, но верно начинает раскачиваться стул.
Что касается "Урала", то конец сентября и октябрь сложились для "шмелей" в принципе неплохо. Подопечные Игоря Шалимова сыграли вничью с "Локомотивом" (0:0) и одержали две победы – над "Арсеналом" (2:0) и "Уфой" (1:0). Серия прервалась только в прошлые выходные, когда "Урал" на своем поле уступил ЦСКА (0:1).
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч ЦСКА – "Урал"
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – Урал - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2021
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – "Урал"
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
/
Перейти в фотобанк
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу "Ахмата" можно поставить с коэффициентом 1,8 (против 5,1 у гостей).
Если посмотреть на статистику личных встреч соперников, то в последних пяти матчах наблюдается равенство – по одной домашней победе и три ничьи. Любопытно, но в текущем сезоне "Ахмат" еще ни разу не играл вничью (четыре победы и семь поражений).
Обе команды находятся не в лучшей форме, но при этом остро нуждаются в очках. В такой ситуации достаточно непросто сделать прогноз на исход матча. Особенно, если посмотреть на катастрофическую результативность "Урала" - в 11 матчах "шмели" забили всего пять (!) голов.
Если же рассмотреть статистику "Ахмата", то в девяти из 11 встреч чемпионата с участием грозненского клуба забивалось два или три гола. Как мне кажется, это оптимальный вариант для ставки и на предстоящую игру, которая вполне может завершиться вничью 1:1.
Ставка: в матче будет забито два или три гола за 1,95.
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