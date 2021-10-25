https://sputnik-georgia.ru/20211025/infektsionist-rasskazal-pro-bespoleznost-dlinnogo-lokdauna-261456804.html

Инфекционист рассказал про бесполезность длинного локдауна

Инфекционист рассказал про бесполезность длинного локдауна

Вирус "прорвется в любую щель" и рано или поздно охватит всех, кто с ним не соприкасался, уверен медик 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T11:54+0400

2021-10-25T11:54+0400

2021-10-25T11:54+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. Практика введения долгих локдаунов, в том числе в учебных заведениях, не даст никакого долгосрочного эффекта в борьбе с пандемией COVID-19 из-за его высокой заразности, считает врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибири" Андрей Поздняков.Медик подчеркнул, что если говорить о падении темпов распространения вируса или разгрузке стационаров и амбулаторного сектора, то временный "детский локдаун" будет эффективным. "При этом после его окончания все вернется на круги своя", - заключил врач.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, в мире, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса