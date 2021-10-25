Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211025/infektsionist-rasskazal-pro-bespoleznost-dlinnogo-lokdauna-261456804.html
Инфекционист рассказал про бесполезность длинного локдауна
Инфекционист рассказал про бесполезность длинного локдауна
Вирус "прорвется в любую щель" и рано или поздно охватит всех, кто с ним не соприкасался, уверен медик 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T11:54+0400
2021-10-25T11:54+0400
общество
новости
в мире
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1d/249095079_0:49:3195:1846_1920x0_80_0_0_38080579aba3dc0e232e7929c1f753d0.jpg
ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. Практика введения долгих локдаунов, в том числе в учебных заведениях, не даст никакого долгосрочного эффекта в борьбе с пандемией COVID-19 из-за его высокой заразности, считает врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибири" Андрей Поздняков.Медик подчеркнул, что если говорить о падении темпов распространения вируса или разгрузке стационаров и амбулаторного сектора, то временный "детский локдаун" будет эффективным. "При этом после его окончания все вернется на круги своя", - заключил врач.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1d/249095079_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_544b82be7cb45503ea099184e167f843.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, в мире, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Инфекционист рассказал про бесполезность длинного локдауна

11:54 25.10.2021
© AP Photo / Nardus EngelbrechtОгромный баннер с призывом "Оставайся дома, если можешь!" на стене дома во время пандемии COVID 19 в Кейптауне, ЮАР
Огромный баннер с призывом Оставайся дома, если можешь! на стене дома во время пандемии COVID 19 в Кейптауне, ЮАР - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Nardus Engelbrecht
Вирус "прорвется в любую щель" и рано или поздно охватит всех, кто с ним не соприкасался, уверен медик
ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. Практика введения долгих локдаунов, в том числе в учебных заведениях, не даст никакого долгосрочного эффекта в борьбе с пандемией COVID-19 из-за его высокой заразности, считает врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибири" Андрей Поздняков.
"Все больше и больше данных о том, что COVID-19, особенно с дельта-штаммом – прорывная инфекция, то есть "прорвется в любую щель" и рано или поздно охватит всех, кто с ним не соприкасался, и соприкасавшихся будет повторно инфицировать тоже. По этой причине любые варианты локдаунов на глобальном уровне и длительные по времени бессмысленны", - сказал Поздняков в беседе с РИА Новости.
Медик подчеркнул, что если говорить о падении темпов распространения вируса или разгрузке стационаров и амбулаторного сектора, то временный "детский локдаун" будет эффективным. "При этом после его окончания все вернется на круги своя", - заключил врач.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:41Пять писателей из Грузии номинированы на премию Астрид Линдгрен
12:26Снег, дождь, гроза – синоптики предупреждает об ухудшении погоды
12:11Футболист, политик, миллионер: биография Кахи Каладзе
11:54Инфекционист рассказал про бесполезность длинного локдауна
11:39COVID-статистика Грузии – смертность возросла
11:09Кому нельзя есть лук? Ответ врача
10:54Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 942
10:44Чемпионат Грузии по футболу – интрига еще жива
10:07Точный прогноз погоды в Тбилиси на 25-31 октября
09:36Береговой ракетный комплекс "Бал" поражает цели на дистанции 500 км
09:20Курс лари на понедельник – 3,14 GEL/$1
09:01Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии
08:32Распродажа картин Пикассо прошла в Лас-Вегасе
08:02Явка на президентских выборах в Узбекистане составила почти 81%
07:32Названа дата введения в Армении запрета на пластиковые пакеты
07:07Мамины архивы: как выглядел Моргенштерн до того, как прославился
07:01Премьер обещал не допустить обязательной вакцинации в Грузии
02:09Землетрясение произошло в 17 километрах от Тбилиси
ВчераКонсилиум врачей допустят в тюремную больницу при необходимости - Минюст Грузии
ВчераВ ноябре в Грузии поднимут вопрос об обязательной вакцинации населения