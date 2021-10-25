https://sputnik-georgia.ru/20211025/sneg-dozhd-groza--sinoptiki-preduprezhdaet-ob-ukhudshenii-pogody-261459053.html

Снег, дождь, гроза – синоптики предупреждает об ухудшении погоды

Снег, дождь, гроза – синоптики предупреждает об ухудшении погоды

На этой неделе, в понедельник и во вторник ожидается дождь, местами ливень, а в высокогорье снег 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T12:26+0400

2021-10-25T12:26+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в некоторых регионах Грузии: 25-26 октября ожидается дождь, местами ливень, а в высокогорье снег, сообщается на странице Агентства окружающей среды в Facebook.Синоптики также ожидают грозу, ветер, а на море 2-3 балльный шторм.Специалисты предупреждают, что ожидаемые сильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в горных зонах могут активизироваться оползневые процессы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, прогноз погоды, погода