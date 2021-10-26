https://sputnik-georgia.ru/20211026/prosto-katastrofa---eks-prezident-o-vozmozhnoy-smerti-saakashvili-iz-za-golodovki-261486694.html

"Просто катастрофа" - экс-президент о возможной смерти Саакашвили из-за голодовки

"Просто катастрофа" - экс-президент о возможной смерти Саакашвили из-за голодовки

Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили прокомментировал ситуацию вокруг голодающего в тюрьме своего предшественника Михаила Саакашвили 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T09:50+0400

2021-10-26T09:50+0400

2021-10-26T10:15+0400

новости

грузия

георгий маргвелашвили

михаил саакашвили

голодовка

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Если голодовка третьего президента Грузии Михаила Саакашвили приведет к фатальным последствиям это станет катастрофой для государства в историческом контексте, заявил его преемник Георгий Маргвелашвили в эфире "ТВ Пирвели".Жизненные показатели Саакашвили упали до критического уровня - адвокат>>Саакашвили, заочно приговоренный к тюремному заключению по двум уголовным делам (6 лет), был задержан в Тбилиси 1 октября. Он вернулся в Грузию спустя 8 лет. Как установило следствие, экс-президент незаконно пересек границу 29 октября. С первого дня заключения Саакашвили голодает, называя себя политическим заключенным, а возбужденные против него уголовные дела - фабрикацией.Как известно, первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия умер 31 декабря 1993 года в одном из сел на западе страны при невыясненных до конца обстоятельствах. "Насколько мы готовы так писать нашу историю? Я сейчас не говорю о том, насколько он (Саакашвили - ред.) нравился или не нравился, виновный-невиновный. Юридические вопросы - это отдельно. Я говорю об историческом контексте", - сказал Маргвелашвили.Подобное развитие событий, по его словам, проблема не правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" или созданной Саакашвили партии "Единое национальное движение", являющейся самой крупной оппозиционной партией в стране, а это проблема для самого государства. Саакашвили официально предъявлено новое обвинение>>"Я считаю, что эта перспектива для нашей страны - просто катастрофа... Голодовка уже 25-й день - это уже не шутки", - отметил Маргвелашвили.Поэтому решать проблему нужно исходя из интересов государства, подчеркнул экс-президент. "Я считаю, что эта проблема должна быть решена не исходя из интересов Саакашвили или интересов "Национального движения", или "Грузинской мечты", или не знаю кого еще, Бидзины Иванишвили. Нет. Эта проблема должна решиться из интересов перспектив государства", - сказал Маргвелашвили. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, георгий маргвелашвили, михаил саакашвили, голодовка