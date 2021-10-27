https://sputnik-georgia.ru/20211027/azartnyy-pes-ne-smog-pereigrat-khozyaina-proigral-sosisku-i-vyshel-iz-sebya--smeshnoe-video-261530188.html

Азартный пес не смог переиграть хозяина, проиграл сосиску и вышел из себя – смешное видео

Азартный пес не смог переиграть хозяина, проиграл сосиску и вышел из себя – смешное видео

Домашние животные – главные герои многих смешных и интересных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 27.10.2021, Sputnik Грузия

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На кадрах видно, что хозяин устроил своему сиба-ину "игровой автомат" из подручных средств: вырезал в деревянной доске круглые дырки, через которые снизу просовывает сосиску, а пес должен успеть ее схватить. В первый раз у питомца получается не очень, во второй раз – тоже. После третьей неудачи на его морде видно явное раздражение и злость. А слева еще стоит пойнтер, который в принципе ничего не делает, но попадает под горячую лапу сиба-ину.Смотрите на видео также:

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видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео