https://sputnik-georgia.ru/20211027/covid-statistika-gruzii-novykh-infitsirovannykh-bolshe-chetyrekh-tysyach-261523182.html

COVID-статистика Грузии: новых инфицированных больше четырех тысяч

COVID-статистика Грузии: новых инфицированных больше четырех тысяч

В клиниках Грузии к этому времени 1 542 тяжелых ковид-пациента, 332 подключены к аппарату искусственного дыхания 27.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-27T12:38+0400

2021-10-27T12:38+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 53 434 теста на коронавирус: 31 582 – на антиген, 21 852 – ПЦР-теста и выявлено 4 337 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте StopCov.geС начала пандемии в Грузии зафиксировано 703 281 случай инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 137 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 642 701 пациент.Принуждать не будут - позиция Минздрава Грузии по поводу обязательной вакцинации>>Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 42 пациента, а с начала пандемии – 9 873.Из 4 337 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 412. Ситуация по регионам такова: Аджария – 179, Имерети – 933, Квемо Картли – 273, Шида Картли – 378, Гурия – 116, Самегрело - Земо Сванети – 378, Кахети – 658, Мцхета-Мтианети – 166, Самцхе-Джавахети – 103, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 55.На данный момент в Грузии 50 681 активный случай, из них 6 228 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 542 пациентов тяжелое, из них 332 подключены к аппарату искусственного дыхания. 996 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 43 457 инфицированных проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 51 человек, в самоизоляции – 38 206 .Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных по данным на 26 октября составляет 8,12%, за две недели – 8,91%, за семь дней – 8,80%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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