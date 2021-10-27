https://sputnik-georgia.ru/20211027/gruzinskaya-mechta-vyvela-na-ulitsy-tysyachi-storonnikov-261540614.html

"Грузинская мечта" вывела на улицы тысячи сторонников - видео

"Грузинская мечта" вывела на улицы тысячи сторонников - видео

Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" перед вторым туром местных выборов собрала в центре Тбилиси, на площади Свободы своих сторонников... 27.10.2021, Sputnik Грузия

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местные выборы в грузии 2021

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30 октября в стране пройдет второй тур выборов в местные органы власти. В этот день населению предстоит выбрать мэров 20 городов и районов, а также отдельных депутатов сакребуло в 15 муниципалитетах. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Сторонников правящей партии привезли в Тбилиси организованно со всех концов страны. Две недели назад на этом же месте масштабную акцию провела самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение". Акция прошла со слоганом "Свободу Саакашвили" - экс-президент Грузии с 1 октября находится в заключении.

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