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"Грузинская мечта" вывела на улицы тысячи сторонников - видео
"Грузинская мечта" вывела на улицы тысячи сторонников - видео
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" перед вторым туром местных выборов собрала в центре Тбилиси, на площади Свободы своих сторонников... 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T17:44+0400
2021-10-27T17:44+0400
2021-10-27T17:46+0400
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30 октября в стране пройдет второй тур выборов в местные органы власти. В этот день населению предстоит выбрать мэров 20 городов и районов, а также отдельных депутатов сакребуло в 15 муниципалитетах. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Сторонников правящей партии привезли в Тбилиси организованно со всех концов страны. Две недели назад на этом же месте масштабную акцию провела самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение". Акция прошла со слоганом "Свободу Саакашвили" - экс-президент Грузии с 1 октября находится в заключении.
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политика, грузия, видео, мультимедиа, грузинская мечта, местные выборы, видео-новости из грузии, видео
"Грузинская мечта" вывела на улицы тысячи сторонников - видео
17:44 27.10.2021 (обновлено: 17:46 27.10.2021)
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" перед вторым туром местных выборов собрала в центре Тбилиси, на площади Свободы своих сторонников. Как проходила акция - смотрите в видео Sputnik.
30 октября в стране пройдет второй тур выборов в местные органы власти. В этот день населению предстоит выбрать мэров 20 городов и районов, а также отдельных депутатов сакребуло в 15 муниципалитетах.
Сторонников правящей партии привезли в Тбилиси организованно со всех концов страны.
Две недели назад на этом же месте масштабную акцию провела самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение". Акция прошла со слоганом "Свободу Саакашвили" - экс-президент Грузии с 1 октября находится в заключении.