https://sputnik-georgia.ru/20211027/gvinet-peltrou-priznalas-chto-chut-ne-umerla-vo-vremya-rodov-261529365.html
Гвинет Пэлтроу призналась, что чуть не умерла во время родов
Гвинет Пэлтроу призналась, что чуть не умерла во время родов
Звезда разоткровенничалось с поклонниками и призналась, что она и ее дочь находились в чрезвычайной ситуации. 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T14:24+0400
2021-10-27T14:24+0400
2021-10-27T14:41+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24861/65/248616510_0:0:2734:1538_1920x0_80_0_0_34cb570d94a0f882fa76e3f23e5490a1.jpg
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Американская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась шокирующим признанием - звезда заявила, что чуть не умерла при родах. Пэлтроу решила вспомнить, как проходили ее первые роды. Актриса пустилась в рассуждения о том, как социальные сети искажают реальность и не показывают того, как на самом деле женщина выглядит после рождения ребенка. Звезда призналась, что у нее до сих пор есть большой шрам после родов. Актриса чуть не умерла при первых родах. Тогда на свет появилась ее дочка Эппл, которую Пэлтроу родила от солиста Coldplay Криса Мартина. Звезда "Железного человека" мучалась 70 часов, после чего врачи решились на экстремальное кесарево. Таким образом они сохранили жизнь матери и ребенка. "У меня было два кесарева. Моя дочка находилась в чрезвычайном положении. Это безумие, но мы действительно чуть не погибли", - вспомнила звезда. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24861/65/248616510_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b449159af13d5bb3256170ee5fec375c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
зарубежные звезды
Гвинет Пэлтроу призналась, что чуть не умерла во время родов
14:24 27.10.2021 (обновлено: 14:41 27.10.2021)
Звезда разоткровенничалось с поклонниками и призналась, что она и ее дочь находились в чрезвычайной ситуации.
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Американская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась шокирующим признанием - звезда заявила, что чуть не умерла при родах.
Пэлтроу решила вспомнить, как проходили ее первые роды. Актриса пустилась в рассуждения о том, как социальные сети искажают реальность и не показывают того, как на самом деле женщина выглядит после рождения ребенка. Звезда призналась, что у нее до сих пор есть большой шрам после родов.
Актриса чуть не умерла при первых родах. Тогда на свет появилась ее дочка Эппл, которую Пэлтроу родила от солиста Coldplay Криса Мартина.
Звезда "Железного человека" мучалась 70 часов, после чего врачи решились на экстремальное кесарево. Таким образом они сохранили жизнь матери и ребенка.
"У меня было два кесарева. Моя дочка находилась в чрезвычайном положении. Это безумие, но мы действительно чуть не погибли", - вспомнила звезда.
Сальма Хайек вывела в свет красавицу-дочку от миллиардера
Такая прелесть! Кети Топурия показала подросшего сына
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.