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Какой сегодня церковный праздник: 27 октября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 27 октября 2021
По православному церковному календарю 27 октября отмечают день памяти святых Назария, Гервасия, Протасия, Келсия, Сильвана, Параскевы и других 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T01:00+0400
2021-10-27T01:00+0400
2021-10-27T01:00+0400
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 27 октября поминают мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия, пострадавших во время правления Нерона (54-68).Назарий родился в семье иудея Африкана и христианки Перпетуи в Риме и крещен епископом Лином. Решив посвятить жизнь проповеди учения Христова и оказанию помощи гонимым христианам, он покинул Рим и прибыл в Медиолан (ныне Милан).Посещая христиан в темнице города, Назарий познакомился с близнецами Протасием и Гервасием, арестованными за исповедание христианской веры. Братья, рожденные в семье богатых и благочестивых римских граждан, оставшись сиротами, отпустили на волю рабов и раздали имущество бедным, а сами подвизались в посте и молитве.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>Назарий полюбив близнецов, облегчал их страдания как мог. Язычники за это избили его и выгнали из города. Уехав в Галлию, святой и там успешно проповедовал христианство и обратил многих язычников.Сын одной христианки, по имени Келсий, которого он крестил в городе Кимеле, стал его верным учеником и сподвижником в миссионерских трудах. Язычники отдали святых за проповедь на растерзание хищникам, но звери их не коснулись. Затем пытались утопить в море, но мученики ходили по воде, как по суше. Воины, исполнявшие казнь, пораженные происходящим, отпустили мучеников и сами приняли христианство.Освобожденные проповедники отправились в Медиолан, где в темнице навестили мучеников Гервасия и Протасия. Когда об этом донесли императору, он приказал обезглавить Назария и Келсия. Вскоре казнили и Гервасия с Протасием.Пресвитер ГазскийПо церковному календарю 27 октября поминают священномученика Сильвана, пресвитера Газского, жившего в IV веке.Происходил будущий святой из города Газы, где и был пресвитером. За усердие в распространении Христовой веры пресвитера сослали на работы в копях палестинского города Фена.Он перенес много пыток и истязаний, но несмотря на это от веры не отрекся. Впоследствии Сильван принял мученическую смерть вместе с сорока воинами-христианами его обезглавили.Параскева СербскаяПо церковному календарю 27 октября поминают преподобную Параскеву Сербскую, жившую в XI веке.Сначала преподобная отправилась в Константинополь, а затем в Иорданскую пустыню, где оставалась до преклонных лет. Святой за два года до смерти явился ангел и повелел вернуться ей на родину.Вернувшись на родину, преподобная вместе с братом, который к этому времени стал епископом Мадитоса, трудились во славу Господа и мирно скончалась.ИмениныПо церковному календарю 27 октября именины отмечают Прасковья, Игнатий, Кузьма, Михаил, Максимилиан, Назар, Николай, Святослав и Петр.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 27 октября 2021
По православному церковному календарю 27 октября отмечают день памяти святых Назария, Гервасия, Протасия, Келсия, Сильвана, Параскевы и других
Sputnik Грузия
рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Святые мученики
По церковному календарю 27 октября поминают мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия, пострадавших во время правления Нерона (54-68).
Назарий родился в семье иудея Африкана и христианки Перпетуи в Риме и крещен епископом Лином. Решив посвятить жизнь проповеди учения Христова и оказанию помощи гонимым христианам, он покинул Рим и прибыл в Медиолан (ныне Милан).
Посещая христиан в темнице города, Назарий познакомился с близнецами Протасием и Гервасием, арестованными за исповедание христианской веры. Братья, рожденные в семье богатых и благочестивых римских граждан, оставшись сиротами, отпустили на волю рабов и раздали имущество бедным, а сами подвизались в посте и молитве.
Назарий полюбив близнецов, облегчал их страдания как мог. Язычники за это избили его и выгнали из города. Уехав в Галлию, святой и там успешно проповедовал христианство и обратил многих язычников.
Сын одной христианки, по имени Келсий, которого он крестил в городе Кимеле, стал его верным учеником и сподвижником в миссионерских трудах. Язычники отдали святых за проповедь на растерзание хищникам, но звери их не коснулись. Затем пытались утопить в море, но мученики ходили по воде, как по суше. Воины, исполнявшие казнь, пораженные происходящим, отпустили мучеников и сами приняли христианство.
Освобожденные проповедники отправились в Медиолан, где в темнице навестили мучеников Гервасия и Протасия. Когда об этом донесли императору, он приказал обезглавить Назария и Келсия. Вскоре казнили и Гервасия с Протасием.
Пресвитер Газский
По церковному календарю 27 октября поминают священномученика Сильвана, пресвитера Газского, жившего в IV веке.
Происходил будущий святой из города Газы, где и был пресвитером. За усердие в распространении Христовой веры пресвитера сослали на работы в копях палестинского города Фена.
Он перенес много пыток и истязаний, но несмотря на это от веры не отрекся. Впоследствии Сильван принял мученическую смерть вместе с сорока воинами-христианами его обезглавили.
Параскева Сербская
По церковному календарю 27 октября поминают преподобную Параскеву Сербскую, жившую в XI веке.
Родилась будущая святая в благочестивой болгарской семье, в селении Епиват, между Силистрией и Константинополем. Параскева после смерти отца, стремясь к подвижнической жизни, покинула дом вместе со своим братом, святителем Евфимием.
Сначала преподобная отправилась в Константинополь, а затем в Иорданскую пустыню, где оставалась до преклонных лет. Святой за два года до смерти явился ангел и повелел вернуться ей на родину.
Вернувшись на родину, преподобная вместе с братом, который к этому времени стал епископом Мадитоса, трудились во славу Господа и мирно скончалась.
Именины
По церковному календарю 27 октября именины отмечают Прасковья, Игнатий, Кузьма, Михаил, Максимилиан, Назар, Николай, Святослав и Петр.
Материал подготовлен на основе открытых источников